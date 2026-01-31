En Ourense, con el corazón de Don Bosco

Amigos y amigas:

Hace unos días observé a un anciano de unos 85 años tomando de la mano a una anciana con alzhéimer. Le pregunté quién era ella y me dijo: “Ella no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es ella: Es el amor de mi vida”. En ese anciano vi al joven Juan Bosco tomando de la mano a los jóvenes del barrio de Valdocco en Turín, y repitiendo a los educadores: “A los jóvenes no solo hay que amarlos, también deben sentirse amados”.

Con el corazón de Don Bosco acaba de escribir Lupi Peña, director del colegio salesiano: “¡Orgullo Salesiano! Nuestro alumno Iker Ignacio Rodríguez Cerrada, de segundo de Primaria, se ha proclamado Campeón Provincial de Ourense de Ajedrez en la categoría Sub-8. El campeonato se disputó el 10 de enero, logrando el primer puesto tras cinco intensas rondas de competición. Iker compagina las clases extraescolares de ajedrez en Salesianos con su participación en el Club Xadrez Ourense. ¡Enhorabuena, Iker! Te animamos a seguir disfrutando y creciendo en este deporte-ciencia que fomenta tantos valores”.

Lupi escribió también: “En el concurso de Postales de Navidad 2025 de la Federación de ANPAs de colegios privados y concertados de la provincia de Ourense, dos alumnas de Salesianos se han alzado como ganadoras: Shaila Pérez, ganadora en la categoría de tercer ciclo de Primaria y Sofía Rodríguez Cougil, ganadora en la categoría de Bachillerato. ¡Enhorabuena a ellas y a todos los participantes”!

El día 16 de este mes, tres agricultores y un ganadero de los que reivindican en Ourense la atención al sector primario, vinieron con sus tractores a Salesianos, para dar a conocer su trabajo a los niños de entre 3 y 6 años. En un determinado momento tomó la palabra el director del colegio y expresó: “El colegio no se cierra entre las cuatro paredes del aula, sino que tiene que ser sensible a lo que pasa en la sociedad…”. Y la profesora Belén González añadió: “Queremos educar desde la vivencia”. Lupi y Belén hablaron con el corazón de Don Bosco. Y el 19 de enero leímos en La Región: “Sensacional victoria del Solgaleo Bosco en Betanzos”. Y su entrenadora Nacary Rojas y la familia salesiana de Ourense aplaudieron, con el corazón de Don Bosco. En la inauguración del nuevo “Mural Don Bosco” en los locales que tiene JuanSoñador en la plaza Don Bosco de la ciudad, el santo de los jóvenes sonreía.

Amigos y amigas, con el corazón de Don Bosco, elevamos nuestras oraciones por los fallecidos en los dos últimos accidentes ferroviarios en España, por sus familiares y amigos, y por los que acudieron a socorrerlos.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)