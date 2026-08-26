El siglo del vacío

El estrés emocional, el uso constante del móvil y las prisas se han convertido en los protagonistas indiscutibles del siglo XXI. Esta tríada define el ritmo de vida contemporáneo y está dejando una huella profunda en la salud de las personas.

Vivimos en la era de la hiperconexión digital, pero paradójicamente también en una época de crisis relacional. El estrés, las prisas y el individualismo nos han llevado a un estado antihumano donde no reconocemos la necesidad del otro. La tecnología y la productividad han desplazado las relaciones personales profundas, generando una soledad que afecta a todas las edades.

Las consecuencias son medibles y preocupantes. El desplazamiento infinito por pantallas provoca cambios neurológicos: regulación a la baja de receptores de dopamina y reconfiguración de las redes de atención. La capacidad media de atención ante una pantalla se ha reducido drásticamente. Leer un artículo largo o seguir una conversación completa supone ahora un esfuerzo inusual. Se instala un embotamiento de la curiosidad y la motivación.

El estrés crónico aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Las alteraciones del sueño se relacionan con deterioro cognitivo. Las dificultades para planificar, iniciar tareas o gestionar el tiempo se manifiestan constantemente en el trabajo y la vida personal.

Ante esta realidad, es necesario recuperar la conversación, el contacto, la empatía y la presencia. La clave está en disponer de relaciones significativas con quienes compartir emociones y experiencias. Mantener actividades que favorezcan el contacto social, practicar deporte en grupo o participar en asociaciones pueden ayudar a reducir el aislamiento.

Es hora de preguntarnos si queremos seguir siendo esclavos de la productividad y la hiperconexión, o si estamos dispuestos a recuperar lo esencial: la conexión humana, el tiempo para pensar y la capacidad de estar presentes en nuestra propia vida. Poco a poco, nuestra capacidad de análisis y raciocinio van desapareciendo.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)