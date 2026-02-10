Un testimonio de gratitud

Hay personas que aparecen en la vida en los momentos más inesperados y difíciles, y cuya presencia deja una huella que no se borra. En nuestro caso, fue un sacerdote quien apareció cuando Mercedes atravesaba un momento duro, tras el accidente de hombro que marcó un antes y un después.

En medio de ese tiempo de fragilidad, sus palabras de aliento y su cercanía fueron una luz auténtica. Con una humanidad serena y una escucha sincera, supo acompañar sin imponer, sostener sin invadir y estar cuando más se necesitaba. Para Mercedes, su presencia fue una fuente de fortaleza; para nosotros, una manera de aprender a confiar cuando todo parecía tambalear.

A través de su dedicación, nos enseñó que la fe no se expresa solo desde los discursos, sino desde la presencia y el compromiso con el otro. Cada gesto y cada palabra nos recordaron que incluso en los momentos más difíciles la bondad puede iluminar el camino. Gracias a ese acompañamiento, Mercedes encontró fuerzas para seguir adelante, y nosotros aprendimos que aun en plena tormenta siempre hay luz.

Hoy es él quien atraviesa un momento difícil. Por eso queremos expresar públicamente nuestra gratitud y decirle que estamos aquí. Porque fue un faro en medio de la tormenta, y así queremos ser nosotras ahora: una presencia cercana, serena y agradecida, como él lo fue entonces.

Sacerdote por vocación y, para nosotros, un verdadero ángel de la guarda. Gracias por cada palabra de aliento, por cada gesto y por cada instante en que nos ayudó a creer que incluso lo imposible puede sostenerse en la luz. Nuestro recuerdo es profundo y agradecido, y nuestro deseo sincero es que reciba toda nuestra fuerza y afecto.

Mercedes y Chelo.

Consuelo Durán Fernández (Ourense)