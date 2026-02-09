Vasallaje evidente

El mundo observa con estupor y resignación cómo el jefe entra a saco en Venezuela, cómo practica la piratería, bloquea el espacio aéreo, cómo trata de asfixiar a Cuba y a los cubanos, cómo amenaza con adueñarse de Groenlandia por las buenas o por las malas, cómo apoya al genocida que pretende exterminar al pueblo palestino, cómo interfiere, usando la fuerza si fuese necesario, en la política interna de Irán, cómo usa los aranceles de forma caprichosa para desestabilizar el libre mercado global, cómo toma partido en la guerra de Ucrania, sin que nadie ose hacerle frente y se atreva a aunar voluntades con el fin de aplicarle, en conjunto, su misma receta, pero con mejor estilo.

Se merece un bloqueo severo dado que existen alternativas a todo lo que vende y a todo lo que compra. Que se coman sus propios productos y sufran la escasez que provocan más allá de sus fronteras.

El autoproclamado jefe del planeta, se aprovecha de que el temor que infunde lo confirma como emperador, para satisfacer su ego y engrosar, aún más, su fortuna, mientras disfruta de la pleitesía que le rinden sus “súbditos”.

No se debería temer a los fantasmas.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)