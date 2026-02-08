La ignorancia atrevida

A mi abuelo, que era más vasco que el que dijo al salir de un examen de matemáticas que a él solamente le daba infinito, le gustaba hacerme pensar con alguna de sus sentencias mientras me llevaba a beber Coca-Colas de a un duro. Sin duda, la que más me hizo reflexionar fue: “Quien tiene un amigo, tiene un tesoro”. Supongo que los años de la Guerra Civil habían justificado más que de sobra su uso, ya que, en aquellos tiempos, tener amigos era realmente difícil e incluso peligroso.

La evolución del refrán dio mucho juego. Por ejemplo: “Quien tiene un amigo tiene un tesoro que sabe demasiado”. Si no, que le pregunten al ex de todo, José Luis Ábalos, hoy compartiendo celda con su amigo Koldo y en la que, seguro, estará recriminándole cómo es posible que le grabara todas sus conversaciones.

Con el tiempo, el refrán se ha ido ajustando y hoy ha evolucionado a: “Quien tiene un hijo, tiene un tesoro”. Y no solo por la preocupante escasez de críos, la continuidad de los negocios familiares o nuestras pensiones, sino porque serán los únicos que cuidarán más o menos con dignidad de nosotros. No cuando ya no podamos recordar las contraseñas, que nos pasa a todos, sino cuando ni siquiera podamos pulsar el mando de la tele -aunque si es para apretar el de RTVE, bienvenido sea-.

Sospecho que el refrán aún no ha alcanzado su forma definitiva. Según el nuevo pensamiento ilustrado que circula por tertulias y soflamas podemitas, el problema de España no es la falta de hijos. La solución, al parecer, pasaría por un reemplazo eficiente: expulsar a los fachas y traer inmigrantes, si puede ser, de nuestros vecinos del sur. Teoría con algunos errores de bulto, puesto que significaría dejar a media España vacía, dado que, según parece, quien piensa diferente de estos iluminados, es un facha.

Mi abuelo, bastante más ilustrado que la analfabeta funcional de la idea y que conoció de primera mano lo que ocurre cuando alguien decide quién sobra y quién no, seguramente le habría recordado ese refrán vasco que dice: “Lo que siembras, eso cosechas”, Irene. Como dicen ahora los jóvenes: literal.

Luis Asenjo Pérez (Vigo)