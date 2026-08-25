Trump, la política convertida en extorsión

Resulta inquietante que el presidente de Estados Unidos llegara siquiera a plantear un despropósito tan grande como imponer un peaje del 20 % a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La mafia construyó su poder ofreciendo “protección” a cambio de dinero: quien pagaba quedaba a salvo; quien se negaba sufría las represalias de quienes decían protegerle. Ese mismo esquema recuerda a la pretensión de Donald Trump. No es diplomacia ni liderazgo, sino la lógica del chantaje: pagar o afrontar las consecuencias.

Con propuestas de este calibre, la política exterior deja de apoyarse en el derecho internacional para convertirse en la imposición del más fuerte. Arrasar alianzas, despreciar las instituciones multilaterales y utilizar el inmenso poder militar estadounidense como instrumento de presión degrada la legitimidad de Occidente y alimenta la inestabilidad global. Cuando una superpotencia actúa con métodos que evocan la extorsión mafiosa, el mundo entero queda expuesto a una peligrosa deriva donde la fuerza pretende sustituir definitivamente a la ley. Si el arsenal nuclear se gestiona con la ética de un gánster, el planeta entero queda como rehén de una red de extorsión global. El mundo corre un peligro de muerte.

Miguel Fernández-Palacios Gordon (Madrid)