Carta a un buen hombre

A don Juan Prol Cid, que falleció en este mes de julio de hace diez años, quiero dedicar unas palabras cordiales, pues fue una figura muy querida por los vecinos de los pueblos de la comarca de Maceda, por donde hacía sus grandes paseos y caminatas. Era un hombre de pocas palabras, gran lector y cronista local en el Faro de Vigo, conocido y respetado como vecino, jefe de Correos y alcalde entre los años 1962-63. Familia de ocho hijos muy humilde, con casa natal en Penouzos, sus padres trabajaron en las vías del tren y más tarde con forja propia se trasladaron a Aureliano Ferreiro, rúa do Cantón en Maceda, como herreros.

Con el paso del tiempo, aprecias y echas de menos a personas sencillas y apacibles que hicieron todo el bien que pudieron, fueron nuestros padres los que le pusieron nombre a los primeros acontecimientos que fueron surgiendo en las vicisitudes de la villa y sus alrededores. Una generación de personas que solo trabajaron por y para sus hijos, estudiar y formarse para dejar atrás todas las miserias de otros tiempos. Las personas queridas que se han ido son echadas de menos en todas las familias, porque son como un pilar de apoyo, un lazo de unión, son los mayores que son respetados y dan sentido a nuestro pasado por los apellidos, las tradiciones de cada casa, por las comidas y reuniones que en nuestra tierra son tan celebradas.

Desde aquí papá, quiero darte un abrazo muy grande allá donde estés, aquí te echamos de menos y siempre te recordamos. En próximos días celebramos las fiestas patronales de la Virgen de las Nieves de Maceda, deseo paz, amor y unión a todos los vecinos y familias. Que el tiempo caluroso nos acompañe para que la romería y los actos religiosos sean lo más agradable posible para todos.

Invito a quienes puedan a acercarse a nuestra comarca para disfrutar de nuestro valle, nuestro gigante dormido y que todas las celebraciones de nuestros pueblos, que son 52 lugares, sean de alegría y reconfortamiento para quienes vienen a disfrutar de sus vacaciones en tiempo estival. Viva la Virgen de las Nieves de Maceda y todos nuestros paisanos y allegados.

Josué Pedro Prol Quintas (Maceda)