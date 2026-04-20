VI FESTA DA CARNE AO CALDEIRO
La “carne ao caldeiro” reunió más de 450 personas en Sande
El Concello de Cartelle celebró este fin de semana la sexta edición de la “Festa da Carne ao Caldeiro”, una cita que cada año gana más peso en el calendario gastronómico de la provincia. En esta ocasión, fueron más de cuatrocientos cincuenta los comensales que llenaron las carpas instaladas en el Prado de Sande, la localidad que hospeda la celebración.
La primera parada del fin de semana fue durante la tarde del sábado con la “Gran mexillonada”, que a partir de las 20,30 horas llenó las carpas y donde los asistentes pudieron disfrutar de forma gratuíta del convite, que a partir de las 22,00 horas dio paso a la Festa da Xuventude, una propuesta que buscaba “alongar a noite e seguir celebrando xuntos”.
Pero el plato fuerte del fin de semana fue ayer, cuando el medio millar de asistentes pudieron disfrutar de una velada de tiempo exquisito acompañada de música, paparota y coches clásicos.
En una mañana calurosa y soleada, un centenar de vehículos clásicos se reunieron en el pavellón de Outomuro para celebrar el primer paseo de clásicos por el Concello de Cartelle. “Foi un éxito total, non podía sair mellor”, dijo Manuel Bande, organizador del evento, respecto a la ruta de clásicos, que recorrió A Lagoa, As Teixugueiras, A Seara, el centro ecuestre O Mundil de Nogueiró, A Pontenova y Vilar de Vacas antes de reunirse de nuevo en Cartelle para acudir a la llamada de la “carne ao caldeiro”.
Aunque la ruta de coches no llegó hasta mediodía a las carpas del Prado, otros muchos vecinos fueron llegando pasadas las 11,30 horas, según explicaba uno de los camareros detrás de la barra allí instalada. “Ben cedo se empezou co vermú e cas cervezas. Mira canta xente hai e bota a mínimo dúas consumicións por cabeza”, afirmó entre risas, explicando que habrían puesto más de un millar de consumiciones antes de empezar la comida.
Una veitena de personas fueron las responsables de servir a los más de cuatrocientos comensales. Con un apetito voraz, fueron dando cuenta de la empanada de carne de raza cachena y los aperitivos, además del cocido, que empezó a salir a la par que la protagonista, la “carne ao caldeiro”.
Rocío Pérez, vecina de Santo Tomé (Cartelle), era la primera vez que asistía al evento: “a empanada estaba riquísima e agora esperando a carne ao caldeiro... ímolo pasar bomba botando uns bailes logo”. Al igual que ella, muchos fueron los que disfrutaron de su primera vez en esta sexta edición, y no solo vecinos. Bejamín Fiallega estaba un grupo de amigos llegados de Foz (Lugo), “somos da Mariña”, exclamaron contentos. “De momento de maravilla, a carne boísima, o cocido boísimo, a empanada boísima e o viño mellor aínda!”, se rio Benjamín, “agora a botar uns bailes”.
José Antonio Gómez es otro de estos vecinos llegado desde Vilar de Vacas que asistió por primera vez a la cita: “Estou ansioso por probar a carne, que os compañeiros falan ben dela”.
Así, la comida dio paso a la ‘troula’, a la que los centenares de asistentes se animaron. Entre bailes, risas y bebidas, la “Festa da Carne ao Caldeiro” de Cartelle demuestra porqué cada año se anima más gente.
