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O estudoso do cine Emilio Carlos García Fernández, novo Veliano de Honra

FUNDACIÓN CARLOS VELO

O auditorio de Cartelle acolleu a entrega do Veliano de Honra 2026, entregado a Emilio Carlos García Fernández

O premiado, Emilio Carlos García Fernández -quinto por la izq.-, ayer en el auditorio de Cartelle con autoridades y miembros de la Fundación Carlos Velo.
O premiado, Emilio Carlos García Fernández -quinto por la izq.-, ayer en el auditorio de Cartelle con autoridades y miembros de la Fundación Carlos Velo. | José Paz

O catedrático de Historia do Cinema Emilio Carlos García Fernández (Ribavadia, 1953) xa é novo Veliano de Honra, a distinción que a Fundación Carlos Velo concede dende o ano 2021, e que recoñece a súa extensa e meritoria traxectoria investigadora e docente no ámbito audiovisual. O acto de entrega do galardón, unha peza escultórica realizada polo recoñecido artista ourensán Acisclo Manzano, tivo lugar onte no auditorio de Outomuro, no concello de Cartelle.

O evento contou coa presentación inicial do alcalde anfitrión, Jaime Sousa, seguido pola intervención da presidenta da fundación, Carmen Leyte, e unha laudatio que pronunciou o crítico e escritor Miguel Anxo Fernández. Emilio Carlos García Fernández manifestou que recibir este recoñecemento supón unha “honra” ao vincular o seu nome ao do cinestasta Carlos Velo.

“Embaixador excepcional”

O presidente da Deputación, Luis Menor, cualificou ao historiador galego como un “embaixador excepcional” de Ourense. Durante a súa intervención, Menor definiu esta entrega como un “acto de xustiza coa nosa cultura”. Así mesmo, o mandatario loou o firme “sentimento ourensán” e o profundo “orgullo de pertenza” que García Fernández mantivo firme ao longo de toda a súa carreira profesional coa provincia. Ademais, Menor salientou o labor “diario, rigoroso e apaixonado” da Fundación Carlos Velo.

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