"A Maiores" acerca formación en compañía a Cartelle

El programa “A Maiores” de La Región inauguró este martes sus sesiones en Cartelle, el noveno concello por el que pasa esta iniciativa, que ya ha llegado a más de 400 personas mayores de 65 años de la provincia. El local social de Cartelle abrió sus puertas para acoger a un grupo de vecinos interesados en aprender a usar sus teléfonos móviles para las tareas cotidianas, pero también de pasar un rato acompañados de sus vecinos, compartiendo charlas, risas y café. Esta primera jornada inició a los asistentes en el uso general de sus teléfonos, cómo configurar los ajustes y qué pueden hacer con ellos.

Carmen Rivero, vecina de la aldea de Santa Catalina, explicó que lo que más le ayudó es aprender a conectarse al wi-fi. “Vénme moi ben para cando vou de viaxe”, aclaró. Una vez terminada la explicación sobre el uso del teléfono, empezaron a aprender sobre el uso de WhatsApp. “O tema do WhatsApp veunos moi ben, agora xa sei mandar a ubicación, mandar fotos e compartir os contactos!”, enumeró Carmen Rivero, “eu antes copiaba o número aparte nun papel e logo volvía escribilo no móbil”.

Los asistentes coincidieron en que estas sesiones les vienen muy bien para ponerse al día y aprender “cousas moi prácticas que empregamos de xeito habitual”.

Atención excelente

Otra de las cosas en la que coincidieron los asistentes es en la calidad de los profesionales que imparten estas sesiones. “O curso foi moi ben, encantoume, e ao ser un grupo reducido atendéronnos de marabilla e puxeron moito tempo en explicarnos un por un”, explicó Carmen Rivero, algo en lo que Óscar Díaz, vecino de O Peto, coincidió: “Hoxe moi ben, os técnicos foron fantásticos e atendéronnos con moita paciencia”.

Mateo López, uno de los responsables de la sesión, explicó que fue una mañana “muy productiva”, y que están muy contentos con el resultado: “Ayudarlos en sus necesidades además de poder compartir tiempo con ellos es una delicia”. Además, incidió en que el grupo de vecinos es “gente muy predispuesta, que pregunta e interactúa. Aprenden muy rápido”. El técnico narró todo lo que trataron durante las dos horas de sesión: “Además de una iniciación al uso básico del teléfono y cómo configurarlo, aprendieron a instalar WhatsApp y a usarlo. Enviar audios, mensajes, fotos, compartir su ubicación y contactos, cómo bloquear contactos y cómo crear grupos y silenciarlos”.

“Son sesiones muy enfocadas en las aplicaciones a las que mayor utilidad les pueden dar, siendo que hoy muchas gestiones diarias se hacen a través del móvil y es fundamental que tenga un manejo apropiado”, terminó.

Y es que la realidad de los vecinos mayores del rural es complicada, teniendo que recurrir de forma constante a los propios concellos y servicios sociales para hacer gestiones con sus teléfonos, teniendo complicaciones para dar el salto de realizar gestiones físicas a las digitales.

“Agradezo moito saír da casa, así teño escusa para xuntar cos veciños e coa xente a falar un rato”, apuntó Óscar Díaz, señalando la otra cara de estas sesiones de formación: “Animo a todos os veciños que poidan vir, inda que sexa por falar e botar o rato e axudarnos entre todos a aprender a usar o teléfono, é unha boa escusa”.

Próximas citas

Los talleres de capacitación digital continuarán mañana y los días 17, 19 y 24. Todas serán en horario de 9,30 hasta las 11,30 horas, y en ellas los asistentes aprenderán sobre diferentes aplicaciones y usos de su teléfono móvil.

El programa incluye un taller motivacional, que se celebrará el 26 de noviembre en el mismo horario. Una cita que los vecinos ya esperan impacientes: “Eu conto con vir a todas para aprender das aplicacións, pero agardo especialmente o día motivacional e o encontro interxeracional. Eses non mos perdo seguro”, dijo Carmen Rivero.

En el taller motivacional aprenderán a hacer ejercicios de mantenimiento físico y mental, además de aprender hábitos saludables. La última parada del programa será el taller intergeneracional, que contará con los niños del CEIP San Marcos. Esta sesión, que será el 15 de diciembre de 11,00 hasta las 12,30 horas, invita a niños y mayores a aprender entre ellos y compartir vivencias.