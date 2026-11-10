Cartelle, nueva parada del programa “A Maiores”

La Región presentó en Cartelle una nueva edición de su programa “A Maiores”, dirigido a personas de más de sesenta y cinco años. Esta novena convocatoria, que arranca hoy mismo, consolida una iniciativa que ya ha beneficiado a más de cuatrocientos mayores de la provincia.

Susana González, representante del diario, agradeció la colaboración del Concello para desarrollar tres bloques de actividades. El primero, centrado en la capacitación digital, se impartirá los días 10, 12, 17, 19 y 24. Los usuarios aprenderán a manejar aplicaciones cotidianas, solicitar citas médicas o utilizar el correo electrónico, recibiendo además una suscripción mensual gratuita para leer la versión digital del periódico. El programa incluye también talleres motivacionales para fomentar la actividad física y mental, y concluirá a mediados de diciembre con un encuentro intergeneracional.

El concelleiro Lucas Hermida valoró positivamente la propuesta, señalando que complementa las actividades impulsadas durante todo el año por la Mancomunidade Terra de Celanova. Hermida destacó la urgencia de la formación tecnológica, ya que muchos vecinos acuden a los servicios sociales buscando ayuda para utilizar la aplicación del Sergas o comunicarse por WhatsApp. Asimismo, subrayó la importancia de la iniciativa para combatir la soledad no deseada en el entorno rural y el valor del intercambio de experiencias entre niños y mayores.

Por su parte, Mateo López, de Safe Formación, incidió en la necesidad de adaptar a los mayores al contexto actual. Los monitores trabajarán hábitos saludables y la movilidad para garantizar la comodidad de los participantes, animando a los mayores a participar.