Sande inicia su ciclo festivo tras su histórico paso por Bulgaria

Las Bonitas de Sande, junto al Oso, la Vaca y el Chamán, acompañados de música tradicional y el sonido de las avutardas, iniciaron su ciclo festivo tras participar en el Festival de Surva, celebrado en Pernik, Bulgaria.

Esta parroquia de Cartelle fue la única representación de España en el festival, declarado en 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. “Para nosotros es una gran satisfacción no solo haber sido invitados a participar en este festival -considerado la ‘Champions’ de los festivales de máscaras-, sino también haber sido capaces de afrontar un viaje de esta magnitud desde nuestra humildad”, señalaron desde la Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande.

Antonio Sousa, participante en la cita, recuerda los inicios de la recuperación de esta figura: “En 1983, dos vecinos de Sande, Antonio y José, volvieron a salir vestidos de Bonitas tras muchos años de ausencia”. A partir de 2000, desde la Asociación Vecinal O Castelo de Sande comenzaron a trabajar en la recuperación, y desde hace seis años cuentan con su propia Asociación del Entroido.

La participación en Bulgaria supone un hito para el Entroido de Sande. La experiencia, definida como “toda una odisea”, dejó al grupo “profundamente agradecidos por el impresionante espectáculo de inauguración, así como por las máscaras descubiertas, que evidencian la profunda huella del Entroido a nivel mundial”.

Además del desfile ante miles de personas —con la Vaca, el Oso, las Bonitas y la música gallega—, el grupo fue recibido por autoridades búlgaras, a quienes entregaron material turístico de la provincia de Ourense, Galicia y los Caminos de Santiago. “Estamos orgullosos de haber estado presentes en el escenario más grande de los entroidos europeos”, concluyeron desde la asociación.

La tradición de Sande durante el Festival de Surva.

Captura del Oso

Este sábado, 14 de febrero, se celebrará la captura del Oso. Previamente, los participantes disfrutarán de una comida en las bodegas de Mogos amenizada por los grupos Somos Nós y Barreiros tradicionais, y no faltará la degustación de “Sopa de pedra”. El domingo, 15 de febrero, habrá recibimiento de los feligreses tras la misa y un recorrido por las aldeas de la parroquia acompañado de las Bonitas.

El Martes de Entroido, las figuras principales (Oso, Bonitas, Vaca y Avutardas) recorrerán las calles con la Charanga BBB. Tras una comida de confraternización (callos y jamón cocido, con reserva previa), se realizará la procesión hasta el Cruceiro con el “toxo licoreiro”, seguida de música, baile, los números y la actuación de la Batucada Vilatuke. Un fin de semana para compartir, disfrutar y seguir transmitiendo una de las fiestas más singulares de Ourense.