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Castrelo de Miño recibe a 200 expedicionarios da Ruta Quetzal

A igrexa de Santa María marca o inicio da Ruta Quetzal en Ourense

A expedición Ruta Quetzal 2026 en Castrelo de Miño.
A expedición Ruta Quetzal 2026 en Castrelo de Miño. | Ruta Quetzal

As pegadas de Urraca I de León levaron este xoves a 200 mozos expedicionarios ata Castrelo de Miño, unha das paradas galegas da Ruta Quetzal. O municipio convértese así na primeira parada do percorrido na provincia grazas a un lugar de interese histórico na zona: a igrexa de Santa María, en cuxa ábsida recibiu sepultura o rei de Galicia Sancho Ordóñez, primoxénito de Ordoño II.

“Es una experiencia iniciática, ilustrada y científica”, son as palabras coas que o seu impulsor, Iñigo de la Quadra-Salcedo, define o proxecto que da continuidade á iniciativa que comezou o seu pai –Miguel de la Quadra-Salcedo—na década dos 70. O programa reúne a adolescentes de toda España cos mellores expedientes académicos das súas respectivas comunidades para achegalos ao patrimonio e a historia dos lugares que visitan nunha viaxe que se alonga do 28 de xuño ata o 11 de xullo.

O motivo da ruta é o 900 aniversario do falecemento da raíña Urraca e está patrocinado pola Axencia de Turismo

“Supone un antes y un después participar en la Ruta. Descubren que no necesitamos tanto como creemos y que podemos vivir igual de bien sin algunas de las comodidades del mundo moderno, como el teléfono móvil”, explicou o director.

Benvida a Castrelo

O grupo foi recibido no Concello tras a súa primeira visita á igrexa pola tarde. O alcalde da localidade, Avelino Pazos Pérez, mencionou que “foi unha satisfacción dar a coñecer o noso municipio a tantas persoas”, aínda que lamentou que a onda de calor da fin de semana obrigase a modificar o cronograma previsto, impedindo a visita ás adegas e ao Castro de Santa Lucía. Os participantes acamparon ás beiras do río e partiron a mañá deste sábado cara ao Monasterio de San Rosendo, en Celanova.

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