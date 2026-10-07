Castrelo de Miño recupera sus leyendas con un festival de terror y folclore

Uno de los personajes de la pasada edición del Pasaxe do Terror, en Astariz.

Recuperar las historias que contaban los abuelos, los relatos alrededor del fuego, y las tradiciones de las aldeas, en un lugar rico en leyendas como es O Ribeiro. Esa es la esencia del Folk Horror Festival de Castrelo de Miño, organizado por la Asociación Cultural y Veciñal Aldea Vella.

Una original propuesta que recupera una forma de entender el folclore en una época en la que el cambio de estación marca el culto a la muerte y al miedo. “Nutrímonos das lendas e da tradición, na época da escuridade, recuperando a esencia de pararse ao redor do lume para falar, crear, participar”, explica la presidenta de Aldea Vella, Sonia Taboada.

La asociación, integrada por 80 miembros, nació en Astariz y el festival tiene su origen en 2018, cuando “nos xuntamos un grupo de veciños que criamos que dende unha zona rural é posible crear actividade cultural aproveitando o noso patrimonio”. El éxito de aquella primera iniciativa, un pasaje de terror en la propia aldea, les llevó a ampliar la propuesta con cortometrajes, charlas, música y actividades vinculadas a las bodegas.

Sonia Taboada: “Nutrímonos da tradición recuperando a esencia de pararse ao redor do lume, de contar historias”

Tras un parón, el festival se retomó el pasado año con una programación que mantiene como eje la memoria local y su transmisión a las nuevas generaciones. “O Ribeiro é un territorio muy rico en lendas, e con amigos etnógrafos puxémonos a investigar, a falar cos veciños e temos lendas e historias en cada casa e aldea”, apunta Taboada.

El programa comenzará el 10 de octubre en Prado con “Ao carón do lume”, una experiencia participativa sobre la vida, la muerte y el espacio entre ambas. El día 16 habrá una cata teatralizada en una bodega con relatos sobre el miedo y leyendas del castro de Santa Lucía y los mouros. El 17, tendrá lugar la conferencia “Entre mundos: inspiración e creatividade entre a cultura popular galega e o imaxinario universal”.

El tramo central llegará los días 23 y 24 a Prado con el Festival Internacional de Curtametraxes de Terror Folclórico. Se proyectarán doce trabajos, seis cada jornada, procedentes de Galicia, España, Bolivia, Colombia, Italia y Alemania. La organización recibió más de 80 propuestas y además los asistentes elegirán el Premio del Público.

El viernes 23, Astariz recuperará la Pasaxe do Terror con un recorrido por la aldea en el que colaboran vecinos, asociaciones y empresas de la zona “que é moi diferente ao que se pode ver noutros sitios”. El festival concluirá el sábado 24 con el concierto de Os Guezos.

El evento gana cada año más asistentes, aunque reivindica su esencia: “Non buscamos un gran festival, son actividades con entradas limitadas, o que queremos é desfrutar do proceso e crear cultura dende o propio territorio”, explica Taboada.

La filosofía enlaza con el trabajo anual de Aldea Vella, que participa en el Entroido y organiza obradoiros, andainas y actividades con los escolares centradas en recuperar relatos y tradiciones. “Este ano faremos un comic cos nenos baseándonos nas figuras do Entroido”, explica Taboada.