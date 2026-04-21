Impulso a la recuperación de uvas históricas de O Ribeiro

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer la bodega Casal do Canteiro, en Castrelo de Miño, gestionada por el viticultor Jonatán Pousada, uno de los 81 de la provincia que se beneficiaron el pasado año de las ayudas para la reconversión del viñedo convocadas por la Consellería de Medio Rural.

Este joven colleiteiro emprendió hace algo más de dos años este proyecto, tras regresar a su casa natal y poner a producir una hectárea del viñedo familiar, al que fue sumando viñedos abandonados, hasta alcanzar las 8 hectáreas.

“Comenzamos con una producción de 4.000 botellas el primer año, llegamos a 9.000 el segundo y este año esperamos alcanzar las 16.000 de vino blanco, y también blanco en barrica y tinto”, señala Pousada, destacando no sólo la importancia de poner a producir viñedo yermo, sino también de recuperar las variedades autóctonas, algo que pudo realizar gracias a estas ayudas “que nos permiten sustituir variedades foráneas como el palomino por otras propias del territorio como la treixadura, el torrontés y el godello”.

Casal do Canteiro contó con una ayuda económica de más de 12.000 euros que le permitirá continuar con el objetivo de recuperar las castas históricas do Ribeiro para la elaboración de unos vinos que ya han sido reconocidos con varios galardones, entre ellos el Baco de Oro. En su visita, Pardo recordó que estas ayudas son una “ferramenta estratéxica” para la provincia, permitiendo que las explotaciones puedan replantar variedades autóctonas, más resistentes a las condiciones climáticas y aprovechar la ventaja competitiva.

Por su parte, el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, destacó que este apoyo “é clave para axudar a quenes queren apostar polo territorio, vivir e traballar no rural”.

Nueva convocatoria

Pardo aprovechó la visita a esta bodega de la D.O. Ribeiro para recordar la publicación de una nueva orden de ayudas para reimplantación de viñedo, reconversión varietal o mejoras de técnicas de gestión de las viñas. La orden cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros distribuidos entre el 2026 y el 2027, y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 27 de abril.