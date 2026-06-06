El sacrificado

En una siniestra cloaca se reúnen los representantes de los poderes fácticos para evaluar las características que debe reu-nir el candidato que han elegido para desembarazarse del peligroso y escurridizo “compañero Sánchez”. “Más de cincuenta obstáculos ha solventado en un corto período de tiempo, es un difícil rival”. Nosotros hemos cumplido: “El que pudo hacer, ha hecho”. La situación es insostenible. España merece ser salvada de los incompetentes gestores, que se olvidan de la amistad que nos une a nuestros auténticos aliados.

Transcurrido un mes, El Cosmos (X) publica en primera página el siguiente manifiesto: “Por fin hemos encontrado al más humilde de los políticos, el menos ambicioso, el que llegó al sacrificio de renunciar voluntariamente a la Presidencia que le otorgaron las urnas, porque la habría conseguido con el voto del nacionalismo separatista y de los proetarras. Es el único que siempre dice la verdad; nunca la mentira ha manchado su implacable trayectoria política. El pueblo español ha comprobado en infinidad de ocasiones su bagaje cultural, que le hace merecedor de las cátedras “doctor honoris causa” de todas las universidades españolas, a las que se debe añadir la Universidad de Tel Aviv. Su amplia cultura deja atónitos a todos cuantos le escuchan. ¿Cómo se atreven a comparar con él a su compañero de partido, el “inexpresable” e insufrible José Manuel Garza Carallo?

La fluidez con la que se expresa el líder en varios idiomas incrementa su poder de convicción. Su discurso solidario, su inquebrantable defensa de la paz, su tolerancia con el emigrante y su firmeza ante el poderoso son evidentes. Desde Huelva a Gerona, desde La Coruña a Almería, no hay ciudad ni pueblo en el que no se haya comprometido a mejorar las condiciones de sus habitantes. ¿Existe acaso un candidato mejor? Su firmeza ha evitado una alianza con la ultraderecha, lo que pondría en peligro la soberanía constitucional y la unidad de la patria.”

El ideólogo de Donald Trump, Stephen Miller , interviene para dar el consejo definitivo, al que todos creen seguro vencedor de los próximos comicios. “Debe contestar con soltura y comprometerse a las siguientes cuestiones”: ¿Es conocedor del genocidio de los habitantes de Gaza? De ser afirmativo, debe comprometerse a denunciar públicamente al sionismo, al ejército israelí y a su líder Netanyahu como criminales de guerra y culpables de la masacre. Si su respuesta es negativa, queda incapacitado por su ofuscación ante la realidad. Debe comprometerse a mantener las conquistas sociales que disfrutan los ciudadanos españoles, pactando un acuerdo con todos los partidos del arco parlamentario para modificar la Constitución e incluirlas como derechos inalienables e incuestionables. Comprometerse públicamente a denunciar la violencia machista, exigiendo el cumplimiento estricto de las penas para quienes cometan agresiones contra las mujeres por su condición de género. Comprometerse a incrementar en los presupuestos del Estado las partidas destinadas a mejorar los servicios públicos, fundamentalmente la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales y la vivienda.

Proponer las medidas oportunas para que el Poder Judicial y los tribunales transmitan independencia y sometimiento a las leyes, como cualquier ciudadano, dando ejemplo de ecuanimidad y respeto a las competencias de los poderes del Estado. Nunca más la vergonzosa foto del Tribunal Supremo manifestándose contra una futura ley del Parlamento (caso de la amnistía). Comprometerse a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y jubilados, incrementando las pensiones el mismo porcentaje que indique el IPC.

Las contradicciones fueron de tal magnitud que el “candidato idóneo” reventó y Sánchez perdió las elecciones (¿?). ¿Quien ganó?