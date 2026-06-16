Castrelo do Val pone freno al fuego gracias al uso de anillos de protección

Con el verano a la vuelta de la esquina, las estrategias para combatir los incendios forestales se centran en la prevención, con el fin de evitar desastres mayores y proteger los núcleos habitados. Bajo esta premisa, la aldea de Veiga de Nostre, en Castrelo do Val, fue este lunes escenario de una acción sobre el terreno que puso en práctica un modelo innovador para blindar el entorno rural en los meses de mayor riesgo, en el marco del proyecto “A Fuego” que impulsa imagin, el banco digital de CaixaBank.

La metodología aplicada se basó en los “tres anillos de protección”, una metodología que divide el territorio de los pueblos en tres áreas concéntricas con el objetivo de frenar el avance del fuego. El primer nivel es el anillo de autoprotección, el que más próximo se sitúa a las casas, y consiste en retirar la vegetación seca y los matorrales para evitar que las viviendas se incendien. El segundo anillo es el de defensa inmediata, cuyo objetivo es restar intensidad a las llamas mediante podas, desbroces y el fomento de zonas de baja combustibilidad permanente como prados o huertos. Por último está el anillo de amortiguación o discontinuidad, una barrera exterior que busca romper la continuidad de la masa forestal. El propósito fundamental de esta estructura es conseguir que el fuego pierda virulencia, baje de las copas de los árboles al suelo y se autoextinga o pueda ser controlado con facilidad por los propios equipos de extinción o los vecinos.

Acción de voluntariado

Voluntarios durante la jornada en Castrelo do Val. | imagin

La jornada en Veiga de Nostre reunió a más de un centenar de voluntarios de imagin, CaixaBank y de entidades colaboradoras como el centro ocupacional de Verín y el colegio María Inmaculada, así como a miembros del Concello. Juntos retiraron manualmente restos forestales bajo la supervisión de técnicos especializados y se concienciaron sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de su propia comarca.

Marta Nicolino, integradora del centro ocupacional, destacó que los usuarios “viven no rural e coñecen a realidade do lume”. Santiago Rúa, profesor de Biología y Geología en el María Inmaculada, afirmó que los escolares aprendieron “lecciones que no caben en un libro de texto”. Por su parte, la directora de Red Galicia de CaixaBank, Marta Albela, recordó que la provincia ha sufrido históricamente incendios, de ahí la importancia de unir tecnología, sostenibilidad y movilización ciudadana para ofrecer “respuestas eficaces” ante los desafíos medioambientales.

Ayuda de la tecnología

Para maximizar la eficacia de los trabajos, imagin colabora con Agro4Data, un socio tecnológico que emplea IA e imágenes satelitales para evaluar el riesgo en el terreno antes y después de las intervenciones. Su sistema “Agente de Campo”, es capaz de emitir alertas en tiempo real a través de WhatsApp a concellos, Protección Civil y vecinos registrados en caso de detectar anomalías.