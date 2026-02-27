Del aula al bosque: una lección viva en Queixa

El alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria del CPI Virxe dos Remedios, en Castro Caldelas, volvió a desplazarse hasta Chandrexa de Queixa para dar continuidad a un proyecto educativo iniciado el pasado mes de octubre y centrado en el conocimiento y la protección del medio natural.

Durante la jornada, el alumnado pudo observar imágenes de distintas especies animales captadas mediante cámaras de trampeo, una actividad que despertó gran interés y permitió acercarse de forma directa a la biodiversidad del entorno. Además, participaron activamente en la repoblación de un pequeño bosque, plantando más de medio centenar de árboles autóctonos, cada uno debidamente etiquetado como parte del proceso de aprendizaje.

La experiencia se completó con la recogida de muestras de distintos tipos de suelo, que posteriormente serán analizadas en el laboratorio del propio centro educativo, conectando así el trabajo de campo con la investigación en el aula.

Esta salida supuso una experiencia especialmente enriquecedora para el alumnado, que pudo aprender desde el contacto directo con la naturaleza, reforzando valores como el respeto medioambiental, el trabajo en equipo y la curiosidad científica, pilares fundamentales del proyecto educativo del centro.