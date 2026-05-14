Caldelas honra o legado do seu Foro do Bo Burgo

MARIBEL OUTEIRIÑO

A xornalista Maribel Outeiriño recibirá un dos galardóns desta edición do Foro do Bo Burgo, en Castro Caldelas

A igrexa do Burgo engalanada para o acto.
Castro de Caldelas volverá converterse este xoves nun punto de encontro da cultura galega coa celebración do 798 aniversario do Foro do Bo Burgo, considerado o documento máis antigo conservado escrito en lingua galega.

A cita terá lugar ás 19:00 horas na parroquia do Burgo e reunirá representantes do mundo da cultura, da comunicación, da música e das institucións nunha xornada cargada de simbolismo para a historia de Galicia.

O acto servirá para lembrar a importancia histórica deste texto legal outorgado no ano 1228 polo rei Afonso VIII de León, un documento que recollía os dereitos e obrigas dos habitantes da vila e que hoxe está considerado unha peza clave no nacemento administrativo da lingua galega.

Recoñecementos

Un dos momentos máis destacados da xornada será a entrega de distincións a diferentes personalidades e entidades vinculadas á cultura, á comunicación, á defensa do patrimonio e á sociedade galega.

Entre as homenaxeadas atópase a xornalista Maribel Outeiriño, que recibirá un dos recoñecementos desta edición pola súa traxectoria no ámbito da comunicación.

Os galardóns, deseñados polo artista Acisclo Manzano, tamén distinguirán nomes como o historiador Simon R. Doubleday, o debuxante e artista Siro López, a escritora Rosalía Morlán, o director de cinema Ignacio Vilar ou a cantante María do Ceo, entre outros.

A celebración contará ademais con presenza institucional, entre ela a do presidente do Parlamento de Galicia, o subdelegado do Goberno en Ourense e o director xeral de Patrimonio.

Con esta conmemoración, sinalan desde a organización do acto que Castro de Caldelas reafirma o seu compromiso coa defensa e difusión dun dos documentos máis importantes da historia de Galicia, nunha xornada que volverá unir memoria, lingua e cultura arredor do Foro do Bo Burgo.

