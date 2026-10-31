Caldelas reunirá música y gastronomía en su magosto

O Castro de Caldelas celebrará el próximo 7 de noviembre su tradicional magosto, una fiesta popular que reúne a los vecinos en torno a la comida, la música y uno de los productos más importantes de esta época del año: la castaña.

La celebración tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en la Nave do Toural, un espacio que estará acondicionado y contará con calefacción para que los asistentes puedan disfrutar de la fiesta con comodidad.

Uno de los momentos principales de la noche será la cena, en donde los asistentes podrán disfrutar de sopa de cocido, cocido, bica y postres variados. También habrá castañas asadas, bebidas, café y chupitos.

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El precio de la cena será de 25 euros por persona. Además, los menores de hasta 10 años tendrán un menú infantil por 10 euros.

La música también tendrá un papel importante durante la celebración. El dúo Oro Negro será el encargado de animar la noche con su actuación, en una fiesta que contará además con barra libre. Durante el encuentro también se celebrará un sorteo de regalos para los asistentes.

En O Castro de Caldelas, la fiesta está marcada especialmente por la gastronomía local, manifestando desde el Concello que esta celebración sirve también para poner en valor los productos propios de la zona y mantener vivas las tradiciones. Aunque la castaña es la gran protagonista, también tiene un lugar destacado el vino de la D.O. Ribeira Sacra, junto con la bica mantecada.