O Castro de Caldelas cuenta con nueva senda en Cimadevila

O Castro de Caldelas ampliará su oferta turística con una nueva senda peatonal interpretativa en el barrio de Cimadavila, que permitirá recorrer casi por completo el casco histórico de la villa. Se trata de un paseo pensado para disfrutar con tranquilidad de esta zona antigua y de las vistas que ofrece sobre el entorno.

La obra, de ejecución compleja y realizada de forma manual, cuenta con una estructura apoyada en fuertes vigas de hierro para adaptarse al terreno. Los trabajos han requerido una construcción cuidadosa para crear un recorrido que rodea el barrio y permite disfrutar de este espacio desde diferentes puntos.

La nueva infraestructura recorrerá casi los 360 grados del casco histórico por el barrio caldelao

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El paseo estará acompañado de paneles informativos que ayudarán a los visitantes a conocer mejor todo lo que se puede observar desde este lugar. A través de ellos se podrán descubrir detalles sobre la historia de O Castro de Caldelas, sus leyendas y la naturaleza que rodea la villa, haciendo que el recorrido sea también una oportunidad para aprender y conocer mejor el municipio.

Esta nueva senda será un complemento a las visitas al casco histórico y permitirá descubrir de otra manera uno de los barrios más antiguos de O Castro de Caldelas. Además de ofrecer un espacio para pasear y disfrutar de las vistas, la iniciativa busca poner en valor el patrimonio y el entorno de la localidad, sumando un nuevo atractivo.