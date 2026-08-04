HISTORIA E TRADICIÓN
As rúas de Celanova revivirán o seu pasado castrexo-romano
HISTORIA E TRADICIÓN
As rúas de Celanova prepáranse para realizar unha nova e emocionante viaxe no tempo e regresar ao ano 132 despois de Cristo. O municipio acollerá durante esta fin de semana a décimo cuarta edición do histórico Folión Castrexo, unha celebración recuperada o ano pasado que recrea o antigo pacto entre os poboados coelerni e as tropas romanas.
O evento ten como obxectivo principal tecer comunidade, fomentar o goce familiar e promover o respecto polo patrimonio, desenvolvéndose gran parte del na contorna do xacemento de Castromao. A imaxe promocional deste ano é obra da ourensá Susana De La Iglesia Cid -na imaxe xunto a Javier Da Silva e a concelleira de festexos de Celanova, Yennys Montero-.
A inmersión histórica comezará o venres 7 de agosto ao mediodía coa tradicional Castrexiña, un animado desfile infantil no que os máis pequenos percorrerán a vila engalanados cos seus mellores traxes de época. Como gran novidade para esta edición, a xornada inaugural pecharase cunha espectacular xuntanza nocturna. A partir das once da noite, os clans e a lexión romana reuniranse na Praza Cervantes e no Claustro Barroco para dirixirse á Alameda, onde se escenificará o recibimento do xefe castrexo, a entrega do Hospitium e o sorteo das II Olimpíadas Castrexas.
O día grande chegará o sábado 8 de agosto, espertando coa alborada musical de Vilatuke. Ao mediodía, a Praza Cervantes acollerá a representación da sinatura do pacto de paz entre ambos os pobos. Unha vez selada a alianza, as multitudes iniciarán a subida ata Castromao para gozar dunha multitudinaria comida de confraternización. A tarde estará marcada polas divertidas Olimpíadas Castrexas, que incluirán xogos singulares como o lanzamento de cepo ou a cadeira da raíña para adultos, e a pelexa de sacos para o público infantil.
A partir das sete da tarde, os participantes iniciarán a baixada cara á Praza Maior, acompañados pola batucada Bloco Trifulka. A xornada culminará coa entrega de premios ao clan campión, a cea oficial e o Festival Lembranza Ibérica.
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