XORNADA DE CONVIVENCIA
Celanova acolleu aos colexios Curros Enríquez
Celanova acolleu este mércores, 13 de maio, unha nova xornada de convivencia dos centros Curros Enríquez de Galicia. Esta actividade, que está organizada pola Fundación Curros Enríquez coa colaboración do Concello de Celanova, pretende reunir periodicamente en Celanova aos alumnos dos centros que levan o nome do poeta e realizar actividades na súa vila natal.
Participaron uns cen escolares de 5º e 6º de Primaria dos centros CEIP Curros Enríquez da Coruña e Celanova.
A xornada comezou arredor das 12,00 horas coa chegada do alumnado. Tras unha merenda na Praza Maior, foron recibidos polo presidente da Fundación e alcalde de Celanova, Antonio Puga.
Ás 12,30 horas realizaron unha actividade en colaboración co comercio local da rúa Emilia Pardo Bazán consistente na decoración dos escaparates con flores, maios e versos do poema “O maio” de Manuel Curros Enríquez; confeccionando así o xardín “O maio dos Curros” que permanecerá ata finais de maio.
Xa pola tarde, ás 15,00 horas, realizaron os alumnos da Coruña unha visita á casa familiar do poeta Manuel Curros, un paseo ata Vilanova dos Infantes que incluíu unha visita guiada á torre da homenaxe e á Cova de San Vivián, onde está o centro etnográfico dos zapateiros. A xornada rematou en Castromao, no xacemento arqueolóxico.
