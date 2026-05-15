Fernando González

A louvanza dos homes

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 15 may 2026 - 03:10
Opinión en La Región | La Región

“Porén, moitos, aínda dos gobernantes, creron nel; pero por causa dos fariseos non o confesaban, para non seren expulsados da sinagoga. Porque amaban máis a loanza dos homes que o recoñecemento de Deus.”

(Xoán 12: 42-43)

Na época de Xesús, as sinagogas eran os centros relixiosos e sociais da vida xudía e ofrecían acceso á instrución espiritual, adoración, educación e oportunidades sociais. Ser expulsado da sinagoga significaba algo máis que non ter un lugar onde adorar, implicaba perder todas as conexións culturais e sociais.

O texto dinos que a pesar de crer en Xesús, os gobernantes non o confesaban para non ser expulsados delas. Igual que o que facían eles, moitas persoas antepoñen procurar caer ben e non arriscarse a ser illados socialmente que seguir abertamente o vivir conforme o evanxeo de Cristo. Amar máis a loanza dos homes pecadores, ou amar máis o recoñecemento do Deus Santo, esa é a cuestión.

