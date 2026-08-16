Celanova celebra por todo lo alto en la víspera del San Roque

Las celebraciones en honor a San Roque encaran su jornada decisiva en Celanova tras varios días de intensa actividad cultural y de ocio en las calles de la villa dos poetas. El programa festivo arrancó el pasado jueves con una exitosa velada en el Claustro Barroco del Monasterio de San Salvador, que acogió el concierto del grupo “Eh, Sabina”, un tributo al reconocido cantautor que sirvió como pistoletazo de salida para los festejos patronales.

La programación continuó durante la jornada del viernes con propuestas para todos los públicos. La Praza Maior se convirtió en una pista improvisada para albergar un taller de patinaje y una vistosa exhibición de Roller Cross y Skatecross. Posteriormente, la Banda de Música Municipal de Celanova protagonizó un concierto solidario con Venezuela en el recinto del Claustro Barroco, dando paso a la verbena nocturna amenizada por la orquesta Los Player’s en la Praza Maior y el trío Xtra en la Alameda.

Ayer, la Banda de Gaitas del Concello de Celanova fue la encargada de despertar a la localidad con el tradicional pasacalles matutino. Ya en sesión vespertina, la agrupación musical Somos Nós ofreció su habitual Concierto de Verano, reuniendo al público en la acústica del Claustro Barroco. La noche estuvo marcada por el ritmo de la orquesta Panamá Band y su “Live Experience Tour” en la plaza principal, mientras que la disco móvil Apocalipsis “On Tour” concentró la fiesta en la Alameda.

La villa de los poetas vive el día de San Roque con devoción

La “villa dos poetas” vive su día grande. La jornada comienza con el pasacalles de la Banda de Música Municipal, preludio a los actos religiosos del mediodía con la procesión y misa solemne en honor a San Roque.

A las 20,00 horas, la Banda Municipal regresará al Claustro Barroco, abriendo paso a la última verbena, que contará con la orquesta Costa Dorada en la Praza Maior y la disco móvil La Señal en la Alameda. Si el tiempo lo permite, habrá una tirada de fuegos artificiales a las 00,00 horas para despedir las celebraciones. De forma paralela, desde el jueves y hasta hoy, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de los puestos de feria y de las atracciones infantiles. Además, la oferta se complementa con la exposición “Válvula de escape. Friso Locus Amoenus”, de Baldomero Moreiras, situada en la Casa de los Poetas, y la muestra Carlos Casares e a Fotografía, en el Claustro Barroco.