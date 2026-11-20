La inteligencia artificial ya es “un punto de no retorno para la humanidad” que amenaza con cambiar la dinámica de los despachos de abogados y expone la vulnerabilidad de un sector público sin medios para protegerse. Estos dilemas urgentes son los que llenaron este jueves de debate el salón refectorio del claustro barroco del monasterio de San Salvador de Celanova, convertido en una palestra tecnológica con la celebración de las “I Jornadas de Inteligencia Artificial y Sociedad Civil”.

Bajo la dirección de Amadino Pereira y la coordinación académica de Roberto Bustillo y Francisco Javier Rodríguez, el evento arrancó poniendo sobre la mesa las cuestiones claves de esta nueva tecnología. La cita contó con la bienvenida institucional a cargo del alcalde de Celanova, Antonio Puga, y una primera ponencia inaugural por cuenta de Rodríguez, dando paso al núcleo de la jornada: la mesa redonda sobre la proyección jurídica, social y judicial de la IA.

“Punto de no retorno”

Fue el propio Bustillo el encargado de abrir el debate con una introducción sobre los cambios en el paradigma social que crean las nuevas tecnologías, explicando a los presentes que “la IA es un punto de no retorno para la humanidad, ya forma parte de nuestra cotidianidad”.

El relevo de la palabra lo tomó Ana Garriga Domínguez (UVigo), quien expuso de forma elocuente los problemas de la IA en la sociedad, repasando los incidentes ocurridos durante los últimos meses y aseverando con firmeza: “No comparto la idea del apocalipsis de la IA, pero es fundamental que haya transparencia sobre las capacidades y los usos reales de los agentes”. Además, planteó una cuestión: “¿En qué ámbito podemos confiar en que la decisión tecnológica deba prevalecer frente a la humana?”. Así, Garriga repasó los riesgos que suponen para nuestra estructura social actual, apuntando a la alfabetización digital como una de las cuestiones clave para afrontarlos

Regulación

En su turno, Julián Valero Torrijos (Universidad de Murcia) atendió a la relación de la IA con los poderes públicos, apuntando a que la regulación que la Unión Europea hace de la IA “es como producto”, lo que deja fuera “aspectos fundamentales de su regulación”. Valero descartó la idea del “exceso de regulación” en lo que se refiere a la herramienta, pero sí apostó por “desarrollar un modelo jurídico más seguro sobre el uso de la IA, estableciendo condiciones de uso: cuándo, dónde, quién y cómo”.

Además, puso de relieve una realidad incómoda: “El entorno digital es ontológicamente inseguro y en el sector público faltan medios para hacer frente al reto de crear nuevas estrategias de seguridad, dependiendo en gran medida de empresas externas, con los riesgos que eso conlleva”.

IA y abogacía

José Ignacio Solar Cayón (Universidad de Cantabria) centró el uso de la IA en el sector de la abogacía, “sometida a la imparable ley de la competitividad, lo que lo ha llevado a ser un sector de vanguardia a la hora de aplicar la IA”, explicó. Solar relató cómo el uso de las nuevas tecnologías ha producido una estratificación de los despachos de abogados según sus capacidades: “La aplicación de la IA se ha convertido en un factor clave”. Además, apuntó que “muchas empresas, antes de contratar a un despacho, preguntan si estos usan la IA y si eso repercutiría en el precio del servicio”.

El profesor cerró su intervención tratando los tres cambios fundamentales que la IA ha producido en los despachos: en la estructura del mercado de los servicios legales, cambios internos en la organización y estructuración de plantilla, y la aparición de nuevos modelos de firmas jurídicas. Todo ello conlleva, por consiguiente, la paulatina pérdida del monopolio de la abogacía en la prestación de servicios legales.

La primera cita terminó con la conferencia de Jorge Vázquez González (CEO de Redegal) sobre la transformación digital en el comercio y la industria.