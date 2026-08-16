Música y patrimonio se fusionan en Celanova

La programación de los Concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia realiza parada y fonda en la provincia de Ourense de la mano de Xoel López, en concreto en el Claustro del Mosteiro de San Salvador de Celanova. Llega el domingo 23 el ciclo Rock entre Pedra e Poesía, una propuesta que combina música en directo y patrimonio histórico.

El coruñés sacó a la luz el pasado 17 de abril “Oniria Popular”, un trabajo con el que regresa después de casi dos años y medio desde su último larga duración; un disco que, remarca el artista, brota de golpe, un disco no buscado, que apareció sin perseguirlo como el buen amor.

Un disco en fin fresco y reflexivo, íntimo y colectivo. Sus letras y melodías sueñan y vuelan, pero mantienen las raíces en la tierra, dando forma a un pop actual que dialoga con lo tradicional y lo folclórico.

El evento en Celanova tiene por objetivo poner en valor este espacio de gran importancia cultural a través del rock y otras músicas, creando una experiencia única en la que dialogan música y entorno.

No habrá que esperar tanto para asistir al concierto de Taburete en Sanxenxo, el jueves. En la cuarta edición de Costa Feira, el grupo madrileño presentará su nuevo disco, “El perro que fuma”, un trabajo en el que explora nuevos sonidos y texturas sin renunciar a su sello inconfundible, una mezcla entre el pop y el rock e influencias folk o rancheras.

Pontevedra acoge viernes y sábado la quinta edición del Río Verbena Fest. Un festival que en pocos años se ha convertido en uno de los eventos musicales más destacados del verano gallego, reuniendo a miles de personas para disfrutar de los conciertos y del ambiente festivo junto al río Lérez.

El festival apuesta este 2026 por un cartel que mezcla indie, pop y rock con artistas consolidados y nuevos talentos del panorama nacional. Sobre el escenario estarán nombres como Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares y Sidonie, junto a otros como Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos o Señora DJ.

Asimismo, Maricarme y Baiuca son los protagonistas el viernes de la cita con Orballo Cultural en Baiona. Los participantes podrán disfrutar de la propuesta de folk gallego de Maricarme, que bebe de la música tradicional para ofrecer un directo cercano y lleno de identidad, así como de la innovadora fusión de electrónica y música de raíz de Baiuca, uno de los grandes referentes de la escena gallega actual, con un espectáculo sonoro y audiovisual reconocido internacionalmente.

Orballo Cultural es un ciclo de conciertos itinerante que recorre diferentes puntos de la geografía gallega con una propuesta que combina música, gastronomía, pintura y artesanía para poner en valor el patrimonio material e inmaterial de Galicia. Con el apoyo de los Concertos do Xacobeo, entre mayo y septiembre, Orballo Cultural programa en una decena de localidades un total de dieciocho artistas gallegos de estilos y géneros variados.

La segunda edición de SoaSuarna será el sábado 22 en Navia de Suarna, en el corazón de Os Ancares, un evento que se consolida como un proyecto cultural que apuesta por dinamizar el rural y demostrar que fuera de los grandes núcleos urbanos también es posible impulsar propuestas de calidad. Entre los artistas de esta edición sobresalen Kid Mount, De Ninghures, Futuro Alcalde o Antía Muíño.

Igualmente, por el horizonte asoma ya el Festival de la Luz, entre los días 28 y 30 en Boimorto (A Coruña). Decimoquinta edición ya, este 2026 con un cartel que incluye nombres tan representativos como Pablo Alborán, Repion, Chambao, Nena Daconte, La Bien Querida, Ráfaga, Luar na Lubre, La Paloma, Budiño, Ona Mafalda o Cómplices, entre muchos otros.

El festival ofrece más de treinta horas de música en directo, además de mercado artesanal, zona gastronómica, actividades para niños y propuestas sostenibles. Una cita imprescindible del calendario estival en un entorno rural único, en la finca natal de Luz Casal.