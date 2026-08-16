Cambio de relación

La crisis desatada por la avalancha de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, magrebíes, subsaharianos y menores no acompañados ha acabado por demostrar su verdadera cara y se ha convertido en una crisis geopolítica y humanitaria en la que los migrantes han sido utilizados como carne de cañón en un ensayo, que cada vez más parece premeditado o al menos consentido por las autoridades alauitas, que como en todo régimen autocrático controlan y orientan todos los movimientos masivos de población.

Es posible qué en la situación actual, cuando aún quedan miles de personas vagando por Ceuta que el Gobierno se ha comprometido a devolver a Marruecos, aunque sabe que las leyes se lo impiden sin mediar los procedimientos propios de un país democrático, por mucha que sea la presión de los partidos y de los ciudadanos ceutíes, el Gobierno prefiera mantener el “falso tacticismo” como dice el coordinador general de IU, Antonio Maíllo de la ficción de que Marruecos es un socio fiable. No lo es porque su bien superior es conseguir que Ceuta y Melilla pasen a ser parte de su territorio, y entre tanto todas las acciones que realizan van encaminadas a lograr esos objetivos. Por ese motivo cada cierto tiempo lanza un aviso a España para ver cuál es la reacción y presiona cada vez que el Gobierno legítimamente adopta una medida que consideran contraria a sus intereses nacionales

La relación, por tanto, con el socio fiable es asimétrica, y mientras que en España rige el estado de Derecho, se aplican leyes humanitarias y se protege a quienes entraron de forma irregular incluso por encima de las necesidades de los ciudadanos de Ceuta, el vecino del sur ni tan siquiera valora la vida de sus ciudadanos. Si como se teme, las dos ciudades españolas son indefendibles, menos ante las guerras híbridas que en un inimaginable conflicto bélico, es la hora de que España haga valer su primacía política, su carácter europeo que debe ser respaldado sin fisuras por el resto de socios comunitarios, y hacer que el régimen alauita sienta esa presión ante acciones claramente ilegales y plantar cara a sus chantajes con la inmigración, el narcotráfico o el terrorismo yihadista.

Si esta crisis llega a superarse en términos de acuerdo entre los dos países será el momento de replantearse las relaciones con el vecino del sur que ha tomado una cierta ventaja internacional con el apoyo de Donald Trump y de Israel, pero que no deja de depender de los países europeos para un desarrollo económico y social que no termina de llegar sus ciudadanos. En primer lugar, será necesario imponer a Marruecos el cumplimiento de los acuerdos ya firmados, los relacionados con las aduanas de Ceuta y Melilla y sobre el retorno de personas llegadas de forma irregular desde su territorio y luego aplicar un programa integral de seguridad en las dos ciudades españolas, incluida la presencia de Frontex, al margen de la reacción que suscite en Marruecos.

Pero no es solo con Marruecos con quien el Gobierno debe ajustar cuentas por la avalancha sobre Ceuta, que también ha puesto sobre la mesa otra serie de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y la situación de la ciudad, sino que debe explicar ante la UE su política migratoria, los beneficios de una regularización que otros países ahora críticos acometieron en otros momentos por necesidad, que con ella o sin ella seguirá produciéndose un efecto llamada, y que si se subcontrata la seguridad de las fronteras a otros países es a ellos a los que hay que presionar si incumplen el contrato.