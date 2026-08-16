El broncas

Busco palabras con las que definir al ministro de Transportes, el señor Puente, y no logro dar con ninguna, siquiera, ligeramente amable.

Vaya por delante que creo que, en el ejercicio del periodismo, nunca tuve que tratar con él y por tanto todo lo que sé es lo que leo, escucho y veo en distintos medios de comunicación.

Y no puedo dejar de preguntar por qué el señor Puente ha optado por un papel tan desabrido como el de “broncas” maleducado. ¿Lo es? No lo sé. Puede que, voluntariamente, haya elegido ese “papelón” o acaso se lo hayan asignado. Pero sea lo uno o lo otro no creo que sea un “papel” del que sentirse orgulloso. Es más, pienso que, además de perjudicarse, lo hace también a la causa que intenta defender, que no es otra que la aventura política de su jefe, Pedro Sánchez. Su última interpretación estelar ha sido insultar al rey.

Al parecer don Óscar ha sentido herida su sensibilidad al ver al rey saludando a un tal Javier Negre. Hecho este que le ha llevado a denostar la Monarquía constitucional reclamando la República. La circunstancia en la que don Felipe se cruzó con el tal Negre fue en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia y seguramente no pudo evitar cruzarse con un personaje que, yo diría, es el reverso del personaje Puente.

Pedir la proclamación de la República y escandalizarse por ese saludo, no es comparable al escándalo que supone que nuestro presidente gobierne con los votos de un partido que intentó un “golpe” contra el orden constitucional y, de otro partido, cuya acción política en el pasado inmediato no era otra que los asesinatos. Así, podríamos seguir apuntando a algunas fuerzas políticas que sostienen al actual Gobierno. Pero volviendo al quid de la cuestión, acaso el señor Puente intenta aprovechar un saludo, para simplemente arremeter contra la Corona. Es evidente que a este gobierno le “sobra” el rey porque no se pliega a sus deseos e intereses partidistas.

Como es igualmente evidente que Pedro Sánchez no soporta a don Felipe, al que, en mi opinión, envidia. Y ya puesta a desgranar evidencias, es también evidente que Sánchez, se ha terminado creyendo que es el adalid de la izquierda universal, y cree que el debate sobre la República favoreceria su imagen de izquierdista de pro y, de paso, desviaria la atención hacia esta cuestión y así desviar el malestar de los ciudadanos críticos por sus acciones políticas.

A este Gobierno se le nota mucho su desafecto por la Monarquía parlamentaria, así que no es de extrañar que el escudero sanchista, don Óscar Puente, haya arremetido contra don Felipe con su estilo habitual de “broncas”. Ya digo que no sé si es un papel elegido, un papel que le han encomendado o es que no da para más. O a lo mejor las tres cosas. Eso si, lo mas parecido al tal Javier Negre, es precisamente Óscar Puente. Ya saben, los extremos se tocan.