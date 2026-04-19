La prevención, el mejor arma contra el maltrato

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, hizo ayer un llamamiento a toda la sociedad para que se mantenga activa y no baje la guardia ante el maltrato a las mujeres, pues combatirlo es responsabilidad de todos, al tiempo que abogó por seguir reforzando la prevención y la sensibilización. Así lo expresó en el XXII Foro da Igualdade organizado por Mulleres Rurais de Ourense, que se centró en la sensibilización, la prevención y el cambio frente a la violencia sexista.

En su intervención, Roberto Barba destacó que la Xunta de Galicia sigue reforzando, año tras año, las medidas y los recursos para hacer frente a todo tipo de agresiones contra la vida y la dignidad de las mujeres. En este sentido, se refirió al mantenimiento de la prestación periódica a las víctimas, la única de este tipo en España, así como al refuerzo de la Rede Galega de Acollemento y a la puesta en marcha de Centros Móviles de Información para Mujeres (CIM), para proporcionar información sobre género e igualdad a los municipios rurales que no disponen de un servicio de este tipo y a los centros universitarios.

Añadió que Galicia es pionera en España y Europa con la promoción de la primera Ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, que actualmente se encuentra en consulta pública hasta el 8 de mayo para que las personas, entidades y organizaciones puedan presentar sus alegaciones.