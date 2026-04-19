MULLERES RURAIS DE OURENSE
La prevención, el mejor arma contra el maltrato
MULLERES RURAIS DE OURENSE
El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, hizo ayer un llamamiento a toda la sociedad para que se mantenga activa y no baje la guardia ante el maltrato a las mujeres, pues combatirlo es responsabilidad de todos, al tiempo que abogó por seguir reforzando la prevención y la sensibilización. Así lo expresó en el XXII Foro da Igualdade organizado por Mulleres Rurais de Ourense, que se centró en la sensibilización, la prevención y el cambio frente a la violencia sexista.
En su intervención, Roberto Barba destacó que la Xunta de Galicia sigue reforzando, año tras año, las medidas y los recursos para hacer frente a todo tipo de agresiones contra la vida y la dignidad de las mujeres. En este sentido, se refirió al mantenimiento de la prestación periódica a las víctimas, la única de este tipo en España, así como al refuerzo de la Rede Galega de Acollemento y a la puesta en marcha de Centros Móviles de Información para Mujeres (CIM), para proporcionar información sobre género e igualdad a los municipios rurales que no disponen de un servicio de este tipo y a los centros universitarios.
Añadió que Galicia es pionera en España y Europa con la promoción de la primera Ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, que actualmente se encuentra en consulta pública hasta el 8 de mayo para que las personas, entidades y organizaciones puedan presentar sus alegaciones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MULLERES RURAIS DE OURENSE
La prevención, el mejor arma contra el maltrato
Celanova en Ruta
Guiño al comercio local en Celanova
Lo último