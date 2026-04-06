A X Festa da Faba das Sete Semanas de Celanova remata coa xuntanza de clásicos
RUTA INTERNACIONAL
Dende primeira hora, un cento de coches, motos e ata cabezas de trailer, pasaron pola Praza Maior de Celanova antes de saír cara Portugal
Celanova converteuse este Domingo de Resurreción na capital dos amantes do motor coa Xuntanza e Ruta Internacional de Motos e Coches Clásicos, unha cita enmarcada na celebración da X Festa da Faba das Sete Semanas que acolle o Claustro Barroco do Mosteiro de San Salvador.
Dende primeira hora, un cento de coches, motos e ata cabezas de trailer, pasaron pola Praza Maior de Celanova antes de saír cara Xinzo de Limia, onde aproveitaron para almorzar antes de saír cara Portugal. Logo de pasar por Baltar, a amalgama de clásicos entrou en terras lusas para visitar o Armazén de Memórias de Montealegre. A mediodía foi o momento de voltar a Celanova, pasando por Calvos de Randín, Muíños e Bande, desfrutando dun clima “perfecto” para unha ruta polo patrimonio natural galego. Foi cara ás 14,30 horas que os centos de amantes do motor aparcaron ao carón do Mosteiro de San Salvador para xantar: “Case chegamos ás 500 racións. Entre coches, motos o público habitual, foi unha loucura”, dixo Julio Gosende, o organizador do evento.
TRADICIÓN E GASTRONOMÍA
As fabas toman o Claustro de San Salvador de Celanova
PARQUE MÓVIL DE OURENSE
Casi 1.000 coches nuevos vendidos en Ourense en los primeros 100 días
LIBROS VIAJEROS
Vuelta a Ourense tras un viaje de 13.000 kilómetros