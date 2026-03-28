Aceites Abril compra en Cenlle una bodega de la DO Ribeiro

La empresa ourensana Aceites Abril se ha hecho con una de las bodegas históricas del Ribeiro, Dominio de Razamonde, en la que hace un siglo elaboraba su afamado Gran Champagne el arquitecto Daniel Vázquez Gulías y cuyos viñedos datan del siglo XIII, cuando eran propiedad del monasterio de San Martiño Pinario. La operación se formalizó hace aproximadamente un mes, sin que haya trascendido el importe de la venta.

Dominio de Razamonde nació como Priorato de Razamonde a mediados de la pasada década, fundada por los hermanos Pérez Pousa, cuando trasladaron su bodega de colleiteiro Viña da Cal, con sede en Astariz (Castrelo de Miño), a la otra orilla del río, en Razamonde (Cenlle), ya como bodega industrial.

Además de la bodega y otras instalaciones, Dominio de Razamonde, que forma parte de la Denominación de Origen Ribeiro, cuenta con un viñedo de siete hectáreas en plena producción, en el entorno de la bodega, con una presencia mayoritaria de variedades blancas, como treixadura, godello y loureira, y un diez por ciento de tintas, concretamente brancellao y sousón, con las que elaboran sus vinos blancos y tintos plurivarietales del Ribeiro bajo la marca Alter.

El viñedo tiene una superficie cultivada de alrededor de 7 hectáreas, el 90 de ellas dedicadas a variedades blancas

La familia Pérez Canal, propietaria de Aceites Abril, no es ajena al mundo del vino, pues el fundador de la empresa, José Pérez Delgado, empezó el negocio familiar con la comercialización de vinos de La Mancha, que luego derivó al de los afamados aceites de aquella zona olivarera y hoy, con la tercera generación al frente, ha extendido su marca con un amplio catálogo de aceites no solo por toda España sino también por más de 60 países.

La nueva andadura de Dominio de Razamonde se produce con la cosecha de 2025 a punto de salir al mercado. Según ha sabido este periódico, hay nuevos proyectos en marcha, como la plantación de un olivar, para el que ya se están preparando varias hectáreas de la finca que forma parte de esta bodega, que originariamente perteneció al monasterio compostelano de San Martiño Pinario como priorato hasta que la desamortización de Mendizábal lo enajenó en 1835.

Excepción local en el mapa de compras en O Ribeiro

Desde el final de la pasada década ha crecido el interés por la compra de bodegas de la Denominación de Origen Ribeiro. En la mayoría de los casos, el traspaso se produce a manos de grupos bodegueros de fuera de la provincia de Ourense, como sucedió con la bodega del colleiteiro Emilio Rojo y Viña Meín, ahora propiedad de Alma de Carraovejas, en 2019. El mismo año, el grupo Matarromera, de Carlos Moro, se hizo con Casar de Vide, en Castrelo de Miño y en 2022 con San Clodio, en Leiro. En 2023 desembarca el grupo Martín Códax en la Cooperativa San Roque, de Beade, al tiempo que Hijos de Rivera se hacía con Pazo Casanova en Santa Cruz de Arrabaldo y la Finca Viñoa en O Carballiño. Un año más tarde, la firma José Pariente, adquiría la bodega de Leiro Vilerma. La adquisición de una nueva bodega del Ribeiro no es una novedad. Pero sí lo es, y muy buena noticia es que, en el caso de Dominio de Razamonde la propiedad se queda en la provincia de Ourense. Todo un hito porque en la mayoría de los casos las ventas se producen cuando o no hay relevo generacional o se necesita músculo financiero para proseguir los proyectos vitivinícolas y en ese campo suelen imponerse los grupos foráneos.