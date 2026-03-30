Barbantes recupera el tren 6 años después de la pandemia

Aunque con seis años de retraso, Renfe va a recuperar por fin una de las frecuencias suprimidas en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia de la covid, en la línea del Miño. Con esta incorporación, ya son dos los trenes regionales que circularán a diario por esa vía. El nuevo servicio, un Regional Exprés, devolverá la actividad ferroviaria a la estación de Barbantes (Cenlle), que permanecía sin servicio desde el inicio de la pandemia.

No obstante, la recuperación es parcial. Hasta febrero de 2020 existía otra frecuencia adicional catalogada como Obligación de Servicio Público, pero Renfe y el Ministerio de Transportes la eliminaron del contrato en una adenda firmada el 11 de diciembre de 2024. Por tanto, los usuarios ya pueden dar ese servicio por perdido definitivamente.

El tren tendrá su salida de Vigo (Pontevedra) a las 8,30 horas de la mañana en sentido Ponferrada (León) y llegará a Ourense a las 11,09 horas, tras realizar paradas en Ribadavia a las 10,44 y en Barbantes a las 10,57.

La estación de Barbantes, que lleva sin servicio desde marzo de 2020, volverá a ver parar el tren. | FJ Gil

En sentido inverso, el convoy saldrá de Ourense a las 18,59 horas y parará en Barbantes a las 19,09 y en Ribadavia a las 19,21, para finalizar su trayecto en Vigo-Guixar a las 21,33. La restitución de esta frecuencia coincide con el inicio del corte de la línea entre Redondela y Guillarei. Debido a estas obras, los dos regionales que circulan por la vía iniciarán o finalizarán su trayecto en la estación de Guillarei.

El resto del desplazamiento hasta Vigo, incluyendo las paradas intermedias de Redondela y O Porriño, se realizará en autocar. Este trasbordo obligatorio explica que la duración del viaje sea media hora más larga de lo habitual.

El impacto en las estaciones intermedias

A pesar de que todavía no se ha completado la restitución total de los servicios mínimos entre Vigo, Ourense y Valdeorras, disponer de dos frecuencias diarias por sentido supone un importante espaldarazo para las zonas rurales. En el caso de Ribadavia, ahora contará con dos trenes por sentido para conectar con Ourense y otros tantos con Vigo. Esto facilita los viajes de ida y vuelta en la misma jornada desde ambas ciudades hacia la capital del Ribeiro y viceversa. Por su parte, la estación de Barbantes, al ser la más cercana al balneario de Laias, mejorará notablemente la conectividad del centro termal. El tren que parará en esta pequeña estación a partir del próximo 7 de abril permitirá, además, el enlace con Madrid. Los viajeros podrán conectar con el Avlo que sale de Ourense a las 11,27 horas o, en sentido inverso, con el que llega a las 18,06. Estos enlaces también beneficiarán al resto de estaciones de la línea, desde Redondela hasta O Barco de Valdeorras.

Cambios

El servicio que repondrá Renfe tras la Semana Santa saldrá más tarde que el tren suprimido originalmente. La nueva frecuencia operará con el número 12607 en sentido Ponferrada-Ourense-Vigo y con el 12614 en sentido contrario. Antes de la pandemia, el tren hacia Ponferrada salía de Vigo-Guixar a las 7,05 de la mañana y pasaba por Ribadavia a las 8,35 horas y por Barbantes a las 8,46, llegando a Ourense antes de las nueve. Aquel horario era fundamental para trabajadores y estudiantes de localidades como Frieira y Filgueira que acudían a clase, al trabajo o al médico. El tren de regreso, por el contrario, era más tardío que el actual. Salía de Ponferrada a las 18,36 y llegaba a Ourense a las 21,02, pasando por Barbantes a las 21,20 horas y por Ribadavia a las 21,30, para entrar en Vigo a las 23,00.

Catorce trenes semanales

La satisfacción por la recuperación de esta frecuencia se ve empañada por el hecho de que será la última en restaurarse. El contrato de Obligación de Servicio Público firmado en 2018 reconocía una frecuencia más, con horarios de mañana hacia Ourense y de tarde hacia Vigo, que ha desaparecido de los planes actuales. Aunque el cambio horario del tren recuperado intenta mitigar esa ausencia, la realidad es que la línea del Miño pierde catorce trenes semanales. Esta situación supone una clara discriminación para los usuarios del sur de Galicia. Mientras se multiplican las frecuencias hacia Santiago y A Coruña con tarifas de media distancia, las conexiones entre Vigo y Ourense se sitúan entre las más deficientes de España. Con el contrato actual vigente hasta 2027, la única esperanza reside en que la próxima prórroga o renovación consiga revertir esta precaria situación ferroviaria.