Cenlle descorcha la Festa do Viño ensalzando sus bodegas locales

Cenlle inauguró este sábado la XX Festa do Viño y la XV Ruta das Adegas, dos citas que conforman una única celebración en torno a los caldos de la localidad, la música y el buen ambiente. Esta edición supone el estreno del Concello al frente de la organización, con la colaboración de los bodegueros locales y de la comisión de fiestas. La regidora, Rebeca Sotelo, afirma que “facémolo con moita ilusión porque queremos que vaia a máis cada ano”, y avanzó que su intención es “incorporar outras adegas”.

El pregón recayó en el parlamentario Juan Casares, presidente de la D.O. Ribeiro durante siete años, quien recordó a los viticultores que “sostiveron O Ribeiro, unha paisaxe espectacular para gozar e unha historia de resistencia da que aprender”, antes de definir a Cenlle como “un concello erixido con base na auga, na pedra e no viño”.

Los representantes institucionales dieron el pistoletazo a la celebración. | Martiño Pinal

Acto seguido, la música de la charanga Bandiños Band fue el preludio de la apertura del mercado de proximidad y de la ruta por las bodegas, un itinerario concentrado en un kilómetro que engloba Adega Viña Carpazal, Casal de Virmadeus, Adega do Toño, Adega Cenlle y Adega do Veloso. Los asistentes brindaron con el vino local, maridado con pinchos en cada parada, hasta que a medianoche dio comienzo la discomóvil BYV.

La charanga Bandiños Band puso la nota musical a la inauguración. | Martiño Pinal

Jornada dominical

El sonido de las gaitas marcará la reapertura de las “adegas” esta mañana, a partir de las 11,00 horas. En paralelo, el recinto de la fiesta acogerá la exposición de maquinaria agrícola y una concentración de tractores históricos. El broche de oro de esta festividad vitivinícola llegará a las 14,30, cuando cerca de 200 comensales disfrutarán de un menú a base de pulpo y carne ao caldeiro, y en el que no faltará el vino local.