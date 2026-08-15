Cultura, música y vino se dan cita en el Espírito Ribeiro

El Festival Espírito Ribeiro celebrará su nueva edición los días 22 y 23 de agosto en el Campo do Cabalo, en Laias (Cenlle), con dos jornadas dedicadas al vino, la gastronomía, la música, la artesanía y los productos de proximidad. La cita se enmarca en los Concertos do Xacobeo de Turismo de Galicia y tendrá como protagonistas a los vinos de la D.O. Ribeiro, los productores locales y Artesanía de Galicia y Artesanía Alimentaria.

La iniciativa mantiene su formato itinerante entre los tres municipios promotores: Castrelo de Miño, Cenlle y A Arnoia. Tras celebrarse el pasado año en Castrelo, este 2026 será Cenlle quien tome el relevo, mientras que A Arnoia acogerá la cita en 2027. La fórmula permite repartir la organización entre los concellos, optimizar recursos y llevar cada edición a un nuevo punto del territorio.

La presentación, que tuvo lugar ayer en la delegación territorial de la Xunta en Ourense, contó con la participación del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; el director de Agacal, Martín Alemparte; los alcaldes de Cenlle, Arnoia y Castrelo de Miño, Rebeca Sotelo, Rodrigo Aparicio y Avelino Pazos, además de la presidenta del Consello Regulador de la DO Ribeiro, Concha Iglesias, y el organizador, Juan Rivas.

González destacó el festival como “un exemplo de cooperación territorial e de posta en valor dos recursos propios, ao combinar o viño da Denominación de Orixe Ribeiro coa gastronomía, a música, a artesanía, os produtos de proximidade, a cultura ou o patrimonio”. También resaltó su capacidad para atraer visitantes, generar actividad y reforzar el tejido económico local.

La alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo, destacó que “para os nosos concellos é unha maneira de darlle publicidade aos viños dos nosos colleiteiros e adegueiros” y explicó que afrontan esta edición “con moita ilusión, xa que cada ano temos máis xente”. Señaló que la alternancia de concellos permite “optimizar recursos e poder traer mellor cartel. Pensamos que o cambio funcionou ben”.

Programación

La programación arrancará el sábado 22 con el espectáculo de magia de Pablo Estévez. La jornada incluirá dos grandes conciertos: a las 21,00 horas actuará Cómplices y a las 23,00 horas será el turno de Montoya y Carmona. El domingo 23 habrá un homenaje a Buena Vista Social Club a las 19,30 horas y a las 21,30 tendrá lugar el espectáculo Queiman Folk Rock. Además, desde las 17,00 horas se celebrará el Xacobeo Splash, con hinchables de agua para los más pequeños. La programación se completará con dos talleres gratuitos que ofrecerá la Xunta a través de la Fundación Artesanía de Galicia, para iniciar al público en cianotipia y serigrafía sobre textil.