Análogos del GLP-1: un medio, no un fin

En los últimos años, los análogos del receptor de GLP-1 -semaglutida, liraglutida o tirrzepatida, entre otros- han pasado de ser fármacos casi desconocidos fuera del ámbito sanitario a formar parte de la conversación diaria. Actúan sobre los circuitos cerebrales que regulan el apetito y la sensación de saciedad, y su llegada ha supuesto un cambio real en el abordaje de la obesidad, una enfermedad crónica que en España afecta ya a cerca de uno de cada cinco adultos. Pero junto a los datos clínicos ha crecido también un relato simplificado, casi milagroso, que desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense queremos matizar.

No adelgazan: hacen posible adelgazar

Aquí está el malentendido más importante: estos medicamentos no son, en sí mismos, un tratamiento para adelgazar. Son un tratamiento que hace posible instaurar hábitos saludables que, sin ayuda farmacológica, muchos pacientes no consiguen mantener.

El fármaco no quema grasa ni sustituye a la dieta. Lo que hace es reducir esa sensación de hambre constante, ese “ruido alimentario” que empuja a comer más de lo necesario o a buscar alimentos muy calóricos como forma casi automática de gestionar el apetito o la ansiedad. Al silenciar ese impulso, el paciente deja de necesitar recurrir a la comida de la misma manera, y ahí se abre una ventana: la oportunidad real de comer de forma más equilibrada, de moverse más, de romper una dinámica que llevaba años instalada.

Pero esa ventana hay que aprovecharla. Si el paciente no la utiliza para incorporar una alimentación adecuada, actividad física regular y, en muchos casos, entrenamiento de fuerza para proteger la masa muscular, el fármaco habrá conseguido un efecto temporal sobre la báscula, pero no un cambio sostenible. De hecho, sabemos que al retirar el tratamiento el peso tiende a recuperarse con rapidez si no se ha consolidado antes un estilo de vida distinto. El medicamento es el empujón inicial, no el destino final.

Por eso, desde el mostrador de las farmacias ourensanas insistimos tanto en acompañar el tratamiento con educación nutricional y en no centrar toda la conversación en el peso, sino en la salud global del paciente.

Un fármaco, no un producto de consumo

Y aquí llega la parte que más me preocupa como farmacéutico: estos medicamentos deben usarse siempre bajo supervisión médica o farmacéutica, con una pauta de escalado de dosis pensada precisamente para minimizar efectos adversos como náuseas, vómitos o diarrea. Sin embargo, en redes sociales circulan cada vez más publicaciones de personas que ajustan las dosis por su cuenta, sin receta ni seguimiento profesional, y no es raro encontrar testimonios de usuarios que, por un simple error de cálculo con la pluma o la jeringa, se han inyectado hasta diez veces la dosis que les correspondía.

Son situaciones que pueden derivar en urgencias evitables y que reflejan hasta qué punto la banalización de estos fármacos como “producto de bienestar” es peligrosa.

Un análogo de GLP-1 es un medicamento serio, con indicaciones, contraindicaciones y una pauta de administración que requiere formación. Su valor está en lo que permite construir con acompañamiento profesional, no en lo que promete por sí solo.