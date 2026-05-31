Deporte para competir, compañerismo para celebrar: así fue la tercera Andaina Campeira de Coren

La tercera edición de la Andaina Campeira confirmó este sábado el crecimiento de una cita ya consolidada dentro del calendario social de Coren. Un total de 724 trabajadores y familiares participaron en las distintas pruebas organizadas en la Fundación Coren, en Razamonde (Cenlle), bajo un lema que resumió el espíritu de la jornada: “Facendo piña”.

La jornada tuvo como protagonista dos carreras competitivas de cinco y diez kilómetros, además de dos rutas de senderismo de las mismas distancias. El programa se completó con varias pruebas infantiles adaptadas por edades, convirtiendo las instalaciones en un punto de encuentro intergeneracional.

Las pruebas se desarrollaron bajo unas condiciones ideales para la práctica deportiva. La mañana comenzó nublada, lo que permitió a corredores y caminantes afrontar los recorridos con comodidad antes de que el sol terminase por imponerse. Las andainas combinaron tramos por el paseo fluvial con otros por zonas de monte, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar del entorno natural de Razamonde.

Mientras los adultos recorrían los diferentes circuitos, los más pequeños contaban con su propio espacio de ocio. Hinchables, pintacaras, tiro con arco y distintas actividades supervisadas por monitores profesionales mantuvieron ocupados y contentos a los niños durante toda la mañana.

En el apartado competitivo, Pablo López fue el más rápido en la prueba de cinco kilómetros al completar el recorrido en 22 minutos y 31 segundos, mientras que Juan Demetrio Mamani se impuso en la carrera de diez kilómetros con un tiempo de 39 minutos y 52 segundos.

Sin embargo, más allá de los cronómetros, la imagen de la jornada estuvo en el ambiente vivido tanto durante como después de las pruebas. Los participantes contaron con varios puntos de avituallamiento a lo largo de los recorridos, aunque el verdadero punto de encuentro llegó tras cruzar la meta. Decenas de grupos prolongaron la mañana compartiendo conversación, comida y bebida en la zona de convivencia habilitada por la organización, donde los “food trucks” de Coren se convirtieron en uno de los grandes focos de reunión.

La entrega de premios puso el broche a una cita en la que el deporte sirvió para reforzar los lazos entre trabajadores y familias. Más allá de los resultados, la mañana dejó una imagen que resumía perfectamente el espíritu de la jornada: cientos de personas haciendo piña dentro y fuera de los recorridos.