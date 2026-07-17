Hace unos días, un amigo mío me preguntaba sin la menor acritud pero en términos de duda razonable, qué más puede pasar para que un Gobierno y una manera de gobernar renuncien a seguir haciéndolo y se convoquen elecciones. Riguroso y meditabundo, pasaba el hombre revista a la infinita cadena de situaciones que se han producido y cuyo epílogo ni siquiera se divisa en lontananza.

A ello hay que añadir dos sucesos inexplicados y olvidados: el accidente mortal de Adamuz y el apagón general, además de la catástrofe por inundaciones en Levante"

Un fiscal general condenado, la directora general de la Guardia Civil y su asesor más directo imputados, imputada también la esposa del presidente por prevaricación, un hermano inhabilitado por sentencia, un ex ministro y secretario general condenado a prisión mayor junto con su ayudante, un segundo secretario general a punto de ingreso por similares acusaciones, un ex presidente pendiente de juicio acusado de innumerables y vergonzosos delitos junto con su mujer, sus hijas y un colaborador estrecho también investigado, una espía experta en trabajos sucios investigada y en posesión de diarios comprometedores, una mujer correo que acredita haber llevado sobres cargados de dinero a la sede del partido, varios miembros del personal comprometidos en esas labores, una directora general de ferrocarriles acusada de cohecho y prevaricación, miles de comunicaciones comprometedores cruzadas en secreto… A ello hay que añadir dos sucesos inexplicados y olvidados: el accidente mortal de Adamuz y el apagón general, además de la catástrofe por inundaciones en Levante que le costó la carrera a Mazón sin que la responsabilidad del presidente del Gobierno –que salió huyendo de allí dejando al Rey en la estacada- fuera puesta en cuestión. ¿Qué más tiene que ocurrir para que se convoquen unas elecciones? me preguntaba. Servidor puso la misma cara que ponía “El Nota” en la obra grande de los Coen “El gran Lebowski”, cuando le preguntaban cualquier cosa.

El gran problema de este Gobierno no es mentir –que miente sin descanso- sino que se ha llegado a creer que mentir de forma continuada y cada vez en mayor cuantía no tiene consecuencias. Y sí las tiene, o debería tenerlas en un país ejemplar, respetable y constitucional como el nuestro.