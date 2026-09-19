La Xunta autoriza jaulas trampa para frenar la presencia de jabalíes en el entorno de Lugo

Una pareja de jabalís busca alimento en la ciudad de Ourense en una imagen de archivo.

La presencia de manadas de jabalíes en zonas urbanas y residenciales de Lugo ha llevado a poner en marcha un nuevo sistema de captura. La Xunta de Galicia ha autorizado al Concello la instalación de jaulas-trampa de grandes dimensiones, capaces de atrapar a una camada entera.

La ubicación de estos dispositivos todavía está por decidir y se determinará entre el personal municipal y los agentes de la Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza (UICON), buscando los puntos donde las capturas puedan ser más efectivas.

Una vez instaladas, serán los agentes de la UICON quienes se encarguen de vigilar y hacer seguimiento de las jaulas y avisarán al Ayuntamiento cuando entren jabalíes. El Concello será el responsable de colocar el cebo siguiendo las indicaciones de los agentes y de trasladar posteriormente los ejemplares capturados al destino que determinen los veterinarios.

Una respuesta a las manadas que ya entran en la ciudad

La medida llega después de un incremento de la presencia de estos animales en el casco urbano y distintos barrios de Lugo. Según el PSOE local, las manadas están provocando daños en zonas públicas y privadas de las áreas sur y suroeste de la ciudad, en un espacio que, según la formación, supera las 220 hectáreas.

La captura mediante jaulas no será el único método empleado. Lugo mantiene también la captura mediante arqueros, con varios ejemplares ya capturados.

El permiso concedido por la Xunta tendrá una vigencia de un año y forma parte del procedimiento habilitado desde 2023 para facilitar el control de jabalíes en determinados puntos de ciudades y áreas metropolitanas.