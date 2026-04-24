Coles rehabilitará casas para luchar contra la despoblación

La revitalización del medio rural se ha consolidado como uno de los desafíos estructurales más urgentes. Sin embargo, para que el retorno al rural sea una realidad es imprescindible transformar la carencia en oportunidad. El rescate efectivo pasa por dotar a estos entornos de servicios básicos, conectividad y, de manera fundamental, de soluciones habitacionales dignas.

La alcaldesa de Coles, Susana Rodríguez, ha detallado los avances de la iniciativa Re-Habita Rural Lab -impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- que utiliza la geolocalización para transformar viviendas vacías en oportunidades de vida con un enfoque especial en el arraigo de las mujeres. Este proyecto, ejecutado por la empresa Eibisa Norte, incluye también a los concellos de Taboadela, Boborás, San Xoán de Río, Porqueira, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, Oímbra y Esgos. Su nacimiento se debe a una paradoja que en el rural es cada vez más evidente: la coexistencia de numerosas casas deshabitadas y, al mismo tiempo, personas con dificultades reales para acceder a ellas.

“no existe un conocimiento real y ordenado del parque de vivienda disponible, lo que impide actuar con eficacia”

Cambio de estrategia

Una de las cuestiones fundamentales detectadas en el municipio es la falta de información técnica sobre los inmuebles. Según explica la regidora, “detectamos un problema de base: no existe un conocimiento real y ordenado del parque de vivienda disponible, lo que impide actuar con eficacia”. Para solucionar esta realidad el programa Re-Habita Rural Lab supone un cambio de estrategia radical. “Dejamos atrás las estimaciones y pasamos a gestionar la vivienda con datos reales”, afirma Rodríguez, destacando que identificar dónde están las casas, su estado y sus posibilidades de rehabitarlas permitirá su activación mediante una bolsa de alquiler estructurada.

La necesidad de este servicio ha quedado demostrada tras la apertura de la oficina de asesoramiento para este fin. La alcaldesa confirmó que “ya registramos 15 solicitudes de asesoramiento, lo que confirma el interés existente tanto por parte de propietarios como de personas interesadas en acceder a vivienda en el rural”. Aunque todavía no existe una cifra cerrada del censo, Rodríguez aclara que el objetivo es “por primera vez, convertir esa realidad difusa en datos concretos que permitan actuar”, ya que un volumen relevante de inmuebles se encuentra actualmente muy deteriorado o con necesidad de rehabilitación.

“Si no resolvemos el acceso a la vivienda, no estamos abordando el reto demográfico y dejamos fuera a una parte clave de la solución”

Reto demográfico

Un elemento diferenciador de este proyecto es su firme apuesta por la perspectiva de género como motor de cambio. “Si no resolvemos el acceso a la vivienda, no estamos abordando el reto demográfico y dejamos fuera a una parte clave de la solución”, sentencia la alcaldesa. Para la regidora, es fundamental que el entorno rural sea una opción viable para las mujeres, favoreciendo su autonomía y establecimiento en el territorio con plenas garantías.

Aunque Re-Habita Rural Lab tiene una duración determinada, la intención del gobierno local es dotar de permanencia a estas herramientas. “Nuestra intención es que una vez puesto en marcha este proyecto, exista continuidad más allá de ese periodo inicial”, concluye Susana Rodríguez acerca de esta inciativa revitalizadora del entorno rural.