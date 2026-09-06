Galería | Fotos del interior del club de alterne El Descanso en el que la Policía Nacional desmanteló una red de prostitución

Anotaciones de la gestión del local y de los servicios de prostitución en el club de alterne El Descanso, en Coles.

La redada contra el club de alterne El Descanso , ubicado Coles, consistió en una intervención de la Policía Nacional para desmantelar una trama de trata de seres humanos y explotación sexual en el marco de la llamada Operación Calamardo Amatista .

La operación concluyó con la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. La autoridad judicial decretó prisión provisional para la encargada/propietaria del establecimiento, mientras el resto quedó en libertad con cargos. A los arrestados se les investiga por delitos de trata de seres humanos, prostitución lucrativa, infracción contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la salud pública (relacionados con el consumo/suministro de sustancias estupefacientes).

Las investigaciones y las declaraciones de al menos ocho testigos protegidas revelaron que las mujeres eran explotadas aprovechándose de su situación de extrema vulnerabilidad. Ejercían la prostitución hacinadas en condiciones insalubres, con graves deficiencias de seguridad e higiene y expuestas al entorno de las drogas.

Estas son algunas de las fotos que reflejan el estado del local y las condiciones en las que vivían y obligaban a trabajar a las mujeres que se encontraban en este club de alterne.