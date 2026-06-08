¿Sabe usted que la adaptación de nuevos topónimos va para largo?

¿Sabe usted que la adaptación de los nuevos topónimos que estrenan o Riós y O Castro de Caldelas entre otros concellos gallegos va a ser un proceso largo? ¿Que a toda la señalética de las carreteras, mapas, webs, etc. está aún por hacer? ¿Que las propias páginas web de estos dos concellos tienen aún en tareas pendientes actualizarse a la nueva denominación?

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