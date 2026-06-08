¿Sabe usted que la adaptación de nuevos topónimos va para largo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el lento proceso de la adaptación de los nuevos topónimos
¿Sabe usted que la adaptación de los nuevos topónimos que estrenan o Riós y O Castro de Caldelas entre otros concellos gallegos va a ser un proceso largo? ¿Que a toda la señalética de las carreteras, mapas, webs, etc. está aún por hacer? ¿Que las propias páginas web de estos dos concellos tienen aún en tareas pendientes actualizarse a la nueva denominación?
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