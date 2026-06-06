ENTRE OS CASARES Y VILAMAIOR
Una colisión entre dos coches deja un herido en Castro Caldelas
ENTRE OS CASARES Y VILAMAIOR
Una colisión entre dos coches dejó un herido en la mañana de este sábado, 6 de junio, en Castro Caldelas. Sobre las 10:20 horas se informaba de este accidente que ocurrió a la altura del cruce entre Os Casares y Vilamaior. Uno de los conductores necesitó asistencia sanitaria al reportar dolor en el pecho tras el impacto.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias sanitarias, GES de Castro Caldelas y Guardia Civil de Tráfico.
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