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Una colisión entre dos coches deja un herido en Castro Caldelas

ENTRE OS CASARES Y VILAMAIOR

Una colisión entre dos coches se saldó con un herido en la mañana de este sábado a la altura del cruce entre Os Casares y Vilamaior, en el Concello de Castro Caldelas

Punto en el que ocurrió el accidente
Punto en el que ocurrió el accidente | Google Maps

Una colisión entre dos coches dejó un herido en la mañana de este sábado, 6 de junio, en Castro Caldelas. Sobre las 10:20 horas se informaba de este accidente que ocurrió a la altura del cruce entre Os Casares y Vilamaior. Uno de los conductores necesitó asistencia sanitaria al reportar dolor en el pecho tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias sanitarias, GES de Castro Caldelas y Guardia Civil de Tráfico.

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