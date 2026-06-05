Dos accidentes de tráfico dejan varias personas heridas en A Limia

Un accidente de tráfico en Rairiz de Veiga (A Limia) se saldó con varias personas heridas. Una salida de vía tuvo lugar en la OU-501, a la altura del kilómetro 0, donde dos coches colisionaron entre sí alrededor de las 15:53 horas.

La peor parte fue para uno de los ocupantes, que se quejaba de dolor en el pecho y en un brazo. Tuvo que ser atendido por Urxencias Sanitarias 061, y también acudió hasta el lugar la Guardia Civil de Tráfico.

Otro herido en Xinzo

Exactamente una hora y media después, el 112 recibía otro aviso de que un coche se había salido de la vía en la carretera a Os Blancos. Dicho accidente dejó a un herido que no permanecía atrapado. Además del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico, también acudió la Policía Local.