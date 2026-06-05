Dos accidentes de tráfico dejan varias personas heridas en A Limia
RAIRIZ Y XINZO
Una colisión entre dos vehículos en Rairiz de Veiga causó lesiones a al menos un ocupante, mientras que una salida de vía en Xinzo de Limia dejó otra persona
Un accidente de tráfico en Rairiz de Veiga (A Limia) se saldó con varias personas heridas. Una salida de vía tuvo lugar en la OU-501, a la altura del kilómetro 0, donde dos coches colisionaron entre sí alrededor de las 15:53 horas.
La peor parte fue para uno de los ocupantes, que se quejaba de dolor en el pecho y en un brazo. Tuvo que ser atendido por Urxencias Sanitarias 061, y también acudió hasta el lugar la Guardia Civil de Tráfico.
Otro herido en Xinzo
Exactamente una hora y media después, el 112 recibía otro aviso de que un coche se había salido de la vía en la carretera a Os Blancos. Dicho accidente dejó a un herido que no permanecía atrapado. Además del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico, también acudió la Policía Local.
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