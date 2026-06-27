XACEMENTO DE O CASTRO CALDELAS
Conclúen as escavacións en San Xoán de Camba
XACEMENTO DE O CASTRO CALDELAS
O mosteiro caldelao de San Xoán de Camba continúa desvelando o seu pasado. Tras a conclusión da terceira fase das escavacións arqueolóxicas, o equipo responsable da intervención presentou aos veciños os últimos achados, que permiten seguir completando a historia deste xacemento de O Castro de Caldelas.
Segundo explicaron os arqueólogos, as sucesivas campañas de escavación permitiron ampliar a cronoloxía do enclave. Se inicialmente o mosteiro se situaba entre os séculos VIII e IX, os enterramentos localizados durante os traballos levan a ocupación do lugar ata o século III.
Unha vez rematada esta terceira fase, o seguinte paso será avanzar na consolidación do conxunto arqueolóxico e na súa posta en valor. Así, San Xoán de Camba pode chegar a consolidarse como un dos vestixios máis antigos da comarca a medida que avancen as investigacións.
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