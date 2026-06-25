La cueva de Altamira pasa de ser monumento a catalogarse como zona arqueológica

Detalle de alguna de las pinturas que se pueden ver en la reproducción de la cueva.

El Ministerio de Cultura publicó un real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se modifica la categoría de la cueva de Altamira, ubicada en Cantabria. De este modo, la cavidad pasa de ser considerada monumento a catalogarse como zona arqueológica, definiendo asimismo la delimitación de este espacio, que ya cuenta con la declaración de bien de interés cultural (BIC).

El enclave destaca internacionalmente por albergar excepcionales pinturas rupestres, entre las que sobresalen las situadas en el techo de los polícromos, en una sala conocida popularmente como la “capilla sixtina” del arte prehistórico.

La resolución detalla que los elementos integrados en la nueva zona arqueológica abarcan la propia cueva de Altamira, la Casa de 1924, el Espacio 1973, el Edificio Principal, la cueva de las Estalactitas, el yacimiento arqueológico denominado “Alrededores de Altamira” y todo su entorno geológico y natural. Además, se especifica que el perímetro coincide estrictamente con los límites del actual recinto del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

La cavidad fue descubierta en torno a 1868, aunque sus pinturas no se identificaron hasta el año 1879

Esta correspondencia garantiza la protección de los bienes que alberga gracias a una gestión sujeta a protocolos específicos de conservación que evitan y eliminan riesgos para el patrimonio. La cavidad fue descubierta en torno a 1868, aunque sus pinturas no se identificaron hasta 1879.

Tras ser declarada monumento arquitectónico-artístico en 1924, su gestión pasó por distintos organismos de conservación hasta que, en 1978, fue asumida por el Ministerio de Cultura. Posteriormente, en 1979, se creó el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, para la conservación, estudio y difusión de su patrimonio.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, valoró este jueves el cambio de categoría, destacando que garantizará una mayor protección de este símbolo de excelencia e historia, y continuará impulsando la conservación del histórico espacio.