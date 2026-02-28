El CPI de Castro Caldelas llevó su aula a Santiago

El alumnado de Educación Secundaria del CPI Virxe dos Remedios, en Castro Caldelas, vivió una jornada diferente con una excursión educativa a Santiago de Compostela, en la que aprendizaje y cultura fueron de la mano.

Durante la mañana, el alumnado de 1º y 2º de la ESO visitó el Museo de Historia Natural, donde pudo acercarse al conocimiento del mundo animal y natural a través de sus exposiciones. Al mismo tiempo, los grupos de 3º y 4º de la ESO se desplazaron al Auditorio de Galicia para asistir a la representación de Ictus (anatomía de “A derradeira leición” de Castelao), de la compañía Chévere, una propuesta escénica que permitió reflexionar sobre la obra y el legado de Castelao desde una mirada contemporánea. La jornada continuó por la tarde en el cine Numax, donde todo el alumnado de la ESO disfrutó de la proyección de la película “Antes de Nós”, de Ángeles Huerta.

La excursión se convirtió en una experiencia completa que combinó ciencia, artes escénicas y cine, permitiendo al alumnado reforzar su contacto con cultura y patrimonio en un entorno diferente al aula.