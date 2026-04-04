Galería | La Festa da Faba vuelve a conquistar Celanova un año más
DÉCIMA EDICIÓN
El Claustro de San Salvador sirvió para la celebración de la décima edición de la Festa da Faba. Un evento que reunió a más de un centenar de personas que disfrutaron de las fabas y el buen tiempo de sábado.
Cientos de personas se dieron cita en Celanova para disfrutar de la X Festa da Faba. El buen tiempo acompañó y convirtió el Claustro de San Salvador de un lugar perfecto para disfrutar de la jornada. Por los alrededores del jardin había puestos de artesanías para que locales y turistas pudieran comprar algo y apoyar al comercio local.
Durante la jornada se repartieron más de 300 raciones de fabas que conquistaron el paladar de los presentes.
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Lucía y Kevin ante la cámara antes de disfrutar de una edición más de la Festa da Faba.
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Miguel Ángel
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Patricia y Javier comparten dos raciones de fabas en Celanova.
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José, José, José y Manuel disfrutan del buen tiempo y las fabas.
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Madre e hijo. Noemí e Izan durante la Festa da Faba en Celanova.
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Uno de los visitantes observa las artesanías a la venta en uno de los puestos del Claustro.
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Los comensales se acercan a por su plato de fabas.
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El organizador del evento, Gosende, observa como los comensales toman su plato de fabas.
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Albino y Carlos cargan varios platos de faba para ser degustados.
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Gosende, organizador de la Festa da Faba.
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De dos en dos mejor para disfrutar de la Festa da Faba.
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Silvia, una de las comensales que asistió a la Festa da Faba.
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Mary y sus artesanías en la Festa da Faba.
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Los jardines del Claustro llenos de comensales disfrutando del buen tiempo y las fabas.
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Dos visitantes se paran a ver un stand de libros en el Claustro de Celanova durante la Festa da Faba.
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Kevin, disfruta del buen tiempo y fabas.
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Marisa, visitante de la Festa da Faba.
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