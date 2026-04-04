Galería | La Festa da Faba vuelve a conquistar Celanova un año más

Con una sonrisa en el rostro la comensal recoge su plato de fabas.

El Claustro de San Salvador sirvió para la celebración de la décima edición de la Festa da Faba. Un evento que reunió a más de un centenar de personas que disfrutaron de las fabas y el buen tiempo de sábado.

Cientos de personas se dieron cita en Celanova para disfrutar de la X Festa da Faba. El buen tiempo acompañó y convirtió el Claustro de San Salvador de un lugar perfecto para disfrutar de la jornada. Por los alrededores del jardin había puestos de artesanías para que locales y turistas pudieran comprar algo y apoyar al comercio local.

Durante la jornada se repartieron más de 300 raciones de fabas que conquistaron el paladar de los presentes.