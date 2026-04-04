Con una sonrisa en el rostro la comensal recoge su plato de fabas.
Con una sonrisa en el rostro la comensal recoge su plato de fabas. | Miguel Ángel

Galería | La Festa da Faba vuelve a conquistar Celanova un año más

DÉCIMA EDICIÓN

El Claustro de San Salvador sirvió para la celebración de la décima edición de la Festa da Faba. Un evento que reunió a más de un centenar de personas que disfrutaron de las fabas y el buen tiempo de sábado.

Cientos de personas se dieron cita en Celanova para disfrutar de la X Festa da Faba. El buen tiempo acompañó y convirtió el Claustro de San Salvador de un lugar perfecto para disfrutar de la jornada. Por los alrededores del jardin había puestos de artesanías para que locales y turistas pudieran comprar algo y apoyar al comercio local.

Durante la jornada se repartieron más de 300 raciones de fabas que conquistaron el paladar de los presentes.

Lucía y Kevin ante la cámara antes de disfrutar de una edición más de la Festa da Faba.
1/16 Lucía y Kevin ante la cámara antes de disfrutar de una edición más de la Festa da Faba. | Miguel Ángel
Patricia y Javier comparten dos raciones de fabas en Celanova.
2/16 Patricia y Javier comparten dos raciones de fabas en Celanova. | Miguel Ángel
José, José, José y Manuel disfrutan del buen tiempo y las fabas.
3/16 José, José, José y Manuel disfrutan del buen tiempo y las fabas. | Miguel Ángel
Madre e hijo. Noemí e Izan durante la Festa da Faba en Celanova.
4/16 Madre e hijo. Noemí e Izan durante la Festa da Faba en Celanova. | Miguel Ángel
Uno de los visitantes observa las artesanías a la venta en uno de los puestos del Claustro.
5/16 Uno de los visitantes observa las artesanías a la venta en uno de los puestos del Claustro. | Miguel Ángel
Los comensales se acercan a por su plato de fabas.
6/16 Los comensales se acercan a por su plato de fabas. | Miguel Ángel
El organizador del evento, Gosende, observa como los comensales toman su plato de fabas.
7/16 El organizador del evento, Gosende, observa como los comensales toman su plato de fabas. | Miguel Ángel
Albino y Carlos cargan varios platos de faba para ser degustados.
8/16 Albino y Carlos cargan varios platos de faba para ser degustados. | Miguel Ángel
Gosende, organizador de la Festa da Faba.
9/16 Gosende, organizador de la Festa da Faba. | Miguel Ángel
De dos en dos mejor para disfrutar de la Festa da Faba.
10/16 De dos en dos mejor para disfrutar de la Festa da Faba. | Miguel Ángel
Silvia, una de las comensales que asistió a la Festa da Faba.
11/16 Silvia, una de las comensales que asistió a la Festa da Faba. | Miguel Ángel
Mary y sus artesanías en la Festa da Faba.
12/16 Mary y sus artesanías en la Festa da Faba. | Miguel Ángel
Los jardines del Claustro llenos de comensales disfrutando del buen tiempo y las fabas.
13/16 Los jardines del Claustro llenos de comensales disfrutando del buen tiempo y las fabas. | Miguel Ángel
Dos visitantes se paran a ver un stand de libros en el Claustro de Celanova durante la Festa da Faba.
14/16 Dos visitantes se paran a ver un stand de libros en el Claustro de Celanova durante la Festa da Faba. | Miguel Ángel
Kevin, disfruta del buen tiempo y fabas.
15/16 Kevin, disfruta del buen tiempo y fabas. | Miguel Ángel
Marisa, visitante de la Festa da Faba.
16/16 Marisa, visitante de la Festa da Faba. | Miguel Ángel

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