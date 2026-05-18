¿Sabe usted que en Raigame hubo espacio para una despedida de soltero?

¿Sabe usted que algunos eligen para sus celebraciones personales las fiestas más concurridas de la provincia? ¿Que, qué mejor manera de celebrar una despedida de soltero que durante el Raigame? ¿Que lejos de los tradicionales adornos ligados a la última noche de soltería antes del matrimonio, estos jóvenes eligieron vivirlo ‘a lo gallego’? ¿Que no faltó quien quiso celebrar con ellos?