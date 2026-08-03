Traumatología, Planta 3 norte

Por un accidente doméstico con fractura de húmero del brazo derecho tuve que ingresar por urgencias del CHUO (Centro Hospitalario Universitario de Ourense). Desde el primer momento fui tratado con profesionalidad y cariño. Me hicieron desde encefalograma hasta las radiografías pertinentes, viendo la rotura el médico me escayoló y no gustándole como quedaba, lo deshizo y volvió a escayolarme el brazo. Gracias por el cuidado la profesionalidad y el esmero que usó, me duró hasta la operación, que ya me dijo este traumatólogo que era la única solución para volver a tener el brazo en condiciones.

Me trasladaron a la habitación en la tercera planta norte, en donde con toda profesionalidad y esmero me metieron en la cama y me colocaron el gotero y demás elementos esenciales para controlarme lo que tenía. Tengo que decir que en todo momento actuaron con exquisita amabilidad y profesionalidad, me sentí cómodo y protegido, sabiendo que me iban a curar el brazo roto, allí estuve esperando hasta que llegó el momento de la operación. Me informaron perfectamente de lo que me iban a hacer y me llevaron a la sala de operaciones. Allí me sedaron y durmieron un poco para que no me enterase y no oyese nada y procedieron a la operación del húmero en donde me colocaron tres clavos y una placa. Puedo decir que no me enteré de nada mientras estaban realizando esa operación. Vuelvo a decir que la profesionalidad de los médicos y enfermeras y asistentes fue exquisita y siempre cuidando de mí que era el enfermo. Doy gracias por encontrarme con unos equipos realmente especializados, y en todo momento, teniendo en cuenta al enfermo y cuidándolo con cariño y amabilidad, sin que menguase para nada lo que tenían que hacer como profesionales para curarme mi brazo roto.

No olvidemos que lo más esencial para las personas que vivimos en este país llamado España y en esta tierra Galicia, lo más importante es la educación que también sufre recortes y la sanidad en donde como he dicho falta personal.

Doy gracias a los médicos, enfermeras, ayudantes y personal de limpieza por la exquisitez y por el trato recibido durante mis casi 14 días de estancia en la planta tercera norte. Antes de nada tengo que decir que han actuado superando la falta de personal que por dos razones sufren en estos momentos: la primera por las vacaciones estivales, la segunda por la falta de personal que padecen, me parece, desde hace tiempo.

Es triste que estemos gastando en cosas que no son verdaderamente esenciales, aunque sí necesarias, pero en sanidad y educación, por lo que yo conozco falta dinero. Por lo que tengo entendido el personal sanitario está a 1/3 de lo que debía ser. No olvidemos que lo más esencial para las personas que vivimos en este país llamado España y en esta tierra Galicia, lo más importante es la educación que también sufre recortes y la sanidad en donde como he dicho falta personal.

Gracias a que el personal, por lo menos por lo que yo he visto en la planta tercera derecha, del nuevo hospital de Ourense, suple con su trabajo y esfuerzo esas deficiencias que no son culpa de ellos. Reitero de nuevo las gracias a todo el personal de la planta tercera norte del nuevo hospital de Orense, médicos, enfermeras, asistentas y personal de la limpieza, por el esfuerzo y la dedicación, sin ninguna traba que tienen, gracias, muchas gracias por la atención recibida, y espero que solucionen el problema de falta de personal que vosotros con toda profesionalidad estáis sufriendo.